Кая Каллас на Саммите мира: „Часто забывают, что война России в Украине - это война за людей, а не только за землю“
Премьер-министр Кая Каллас вчера и сегодня на cаммите мира по Украине в Бюргенштоке (Швейцария) подчеркнула, что мирный план президента Владимира Зеленского, ориентированный на полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, по мнению Эстонии, является единственным мирным планом, который гарантирует справедливый и прочный мир для Украины.
Каллас отметила, что реакция международного сообщества на агрессивную войну России в Украине повлияет на будущее архитектуры безопасности не только в Европе, но и во всем мире. „Основы Устава ООН и международного права, такие как суверенитет, территориальная целостность и дискредитация агрессии как инструмента государственного управления, имеют критическое значение. Они должны соблюдаться как в Украине, так и в других странах“, - сказала она.
Премьер-министр добавила, что тревожно слышать о так называемых мирных планах или инициативах, в которых даже не упоминаются основополагающие принципы Устава ООН. „Мы должны быть очень осторожны, чтобы не создавалось впечатления, что некоторые принципы, в частности территориальная целостность и суверенитет Украины, менее важны, чем другие. Соблюдение этих принципов - единственный путь к справедливому и прочному миру. Они должны лежать в основе любых мирных соглашений“, - добавила Каллас.
Сегодня Каллас также приняла участие в дебатах. В своей речи премьер-министр сказала, что всего в 2000 километрах от места в Швейцарии, где ведется дискуссия, Россия ведет агрессивную войну, одним из элементов которой является жестокая колонизация. „Часто забывают, что война России в Украине - это война за людей, а не только за землю, - подчеркнула Каллас. Цель России - систематически уничтожать самобытность и культуру Украины“. - Одним из самых ярких примеров этого является систематическая депортация украинских детей“.
Десятки тысяч детей были депортированы и/или насильственно переселены в Россию из оккупированных Россией районов Украины. „Важно, чтобы внимание международного сообщества к этой проблеме не ослабевало и чтобы мы прилагали усилия для возвращения детей. Эстония также неустанно работает над тем, чтобы дети вернулись к своим родителям, и поддерживает реабилитацию вернувшихся детей“, - сказала Каллас.
Премьер-министр также отметила, что систематическое уничтожение Россией украинской идентичности на оккупированных территориях должно быть остановлено. „Чем дольше мы будем ждать, тем больше жизней будет потеряно. Именно поэтому постоянная военная поддержка Украины необходима для того, чтобы помочь ей освободить свои земли“, - сказала Каллас.
Премьер-министр Эстонии подчеркнула, что Россия должна понести наказание за свои преступления. „Если Россия останется безнаказанной, ее преступления будут повторяться. Руководство России должно понести ответственность за серьезнейшие преступления, совершенные в Украине, в том числе за преступление агрессии. Эстония будет и дальше добиваться создания специального трибунала“, - сказала она.
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