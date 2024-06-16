Кая Каллас на Саммите мира: „Часто забывают, что война России в Украине - это война за людей, а не только за землю“

Каллас отметила, что реакция международного сообщества на агрессивную войну России в Украине повлияет на будущее архитектуры безопасности не только в Европе, но и во всем мире. „Основы Устава ООН и международного права, такие как суверенитет, территориальная целостность и дискредитация агрессии как инструмента государственного управления, имеют критическое значение. Они должны соблюдаться как в Украине, так и в других странах“, - сказала она.

Премьер-министр добавила, что тревожно слышать о так называемых мирных планах или инициативах, в которых даже не упоминаются основополагающие принципы Устава ООН. „Мы должны быть очень осторожны, чтобы не создавалось впечатления, что некоторые принципы, в частности территориальная целостность и суверенитет Украины, менее важны, чем другие. Соблюдение этих принципов - единственный путь к справедливому и прочному миру. Они должны лежать в основе любых мирных соглашений“, - добавила Каллас.

Сегодня Каллас также приняла участие в дебатах. В своей речи премьер-министр сказала, что всего в 2000 километрах от места в Швейцарии, где ведется дискуссия, Россия ведет агрессивную войну, одним из элементов которой является жестокая колонизация. „Часто забывают, что война России в Украине - это война за людей, а не только за землю, - подчеркнула Каллас. Цель России - систематически уничтожать самобытность и культуру Украины“. - Одним из самых ярких примеров этого является систематическая депортация украинских детей“.

Десятки тысяч детей были депортированы и/или насильственно переселены в Россию из оккупированных Россией районов Украины. „Важно, чтобы внимание международного сообщества к этой проблеме не ослабевало и чтобы мы прилагали усилия для возвращения детей. Эстония также неустанно работает над тем, чтобы дети вернулись к своим родителям, и поддерживает реабилитацию вернувшихся детей“, - сказала Каллас.