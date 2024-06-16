Чемпионат Европы — 2024: Сборные Дании и Словении сыграли вничью

На 17-й минуте матча Кристиан Эриксен, который пережил остановку сердца во время футбольного матча на Евро-2020, вывел свою сборную вперед. На 77-й минуте Эрик Янжа пробил в касание, а мяч задел Юльманна и залетел в ворота Дании.

Это первая ничья на Евро-2024 после пяти матчей, в которых побеждала одна из команд.

Стартовый состав:

Турнирная таблица:

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