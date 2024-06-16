16.06.2024, 18:09
Чемпионат Европы — 2024: Сборные Дании и Словении сыграли вничью
ФОТО: | Scanpix
В первом матче группы С чемпионата Европы по футболу Словения сыграла вничью с Данией (1:1).
На 17-й минуте матча Кристиан Эриксен, который пережил остановку сердца во время футбольного матча на Евро-2020, вывел свою сборную вперед. На 77-й минуте Эрик Янжа пробил в касание, а мяч задел Юльманна и залетел в ворота Дании.
Это первая ничья на Евро-2024 после пяти матчей, в которых побеждала одна из команд.
Стартовый состав:
Турнирная таблица:
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