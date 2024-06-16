„Просто пожимает плечами“. Как получить консультацию специалиста, если семейный врач не дает направление?

„Мне 88 лет. Последние полгода что-то непонятное делается с ногами, – жалуется читательница. – Сначала было ощущение жжения в коленях, будто горячо. Потом это ощущение прошло, но ноги стали неметь, деревенеть, я не могу спать по ночам. Раньше еще утром встанешь и как-то расходишься, а сейчас и расходиться не могу, утром я руками спускаю свои ноги с постели. Живу на обезболивающих, лечусь как умею: делаю себе массаж стоп, смешиваю лимонный сок с оливковым маслом в равных количествах, вены мажу льняным маслом… Шишки на ногах, конечно, тоже, ни в какую обувь не влезаю, хожу в калошах“.

„Вы уже старая“

Описывая свое общение с семейным врачом, женщина говорит, что „молоденькая врач лишь разводит руками и пожимает плечами“, направляет на анализы крови и мочи, да и только. А направления к специалистам не дает.

„Ни к вазологу, ни к неврологу, ни щитовидку проверить – у меня никогда в жизни щитовидка не была проверена, – перечисляет женщина. – Я читала в журналах, что такая проблема с ногами может быть из-за нарушения кровообращения в нижней части организма“.

Женщина хотела записаться на платный прием, но без направления к специалисту даже за деньги не попасть!

„Я обратилась в частную клинику, но это также закончилось ничем. „Вы уже старая, чего ж вы хотите“ – услышала я там в свой день рождения“, – возмущается пенсионерка.

Ее дети также не могут помочь своей пожилой матери – они живут в другом городе, снимают там квартиру, испытывают материальные трудности и приезжают не чаще чем раз в два месяца.