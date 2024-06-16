„Просто пожимает плечами“. Как получить консультацию специалиста, если семейный врач не дает направление?(1)
Пожилой женщине, испытывающей проблемы с ногами и с позвоночником, не удается попасть на прием к врачу-специалисту, поскольку семейный доктор не дает направление, но при этом и не предлагает действенного лечения. Что делать в подобной ситуации – выясняла „МК-Эстония“.
„Мне 88 лет. Последние полгода что-то непонятное делается с ногами, – жалуется читательница. – Сначала было ощущение жжения в коленях, будто горячо. Потом это ощущение прошло, но ноги стали неметь, деревенеть, я не могу спать по ночам. Раньше еще утром встанешь и как-то расходишься, а сейчас и расходиться не могу, утром я руками спускаю свои ноги с постели. Живу на обезболивающих, лечусь как умею: делаю себе массаж стоп, смешиваю лимонный сок с оливковым маслом в равных количествах, вены мажу льняным маслом… Шишки на ногах, конечно, тоже, ни в какую обувь не влезаю, хожу в калошах“.
„Вы уже старая“
Описывая свое общение с семейным врачом, женщина говорит, что „молоденькая врач лишь разводит руками и пожимает плечами“, направляет на анализы крови и мочи, да и только. А направления к специалистам не дает.
„Ни к вазологу, ни к неврологу, ни щитовидку проверить – у меня никогда в жизни щитовидка не была проверена, – перечисляет женщина. – Я читала в журналах, что такая проблема с ногами может быть из-за нарушения кровообращения в нижней части организма“.
Женщина хотела записаться на платный прием, но без направления к специалисту даже за деньги не попасть!
„Я обратилась в частную клинику, но это также закончилось ничем. „Вы уже старая, чего ж вы хотите“ – услышала я там в свой день рождения“, – возмущается пенсионерка.
Ее дети также не могут помочь своей пожилой матери – они живут в другом городе, снимают там квартиру, испытывают материальные трудности и приезжают не чаще чем раз в два месяца.
„Я не знаю, что делать, ищу пятый угол. У меня сняли инвалидность, отменили услугу льготного транспортного средства, поэтому приходится брать такси, чтобы ездить из Мяннику то к глазному, то к семейному – плачу за каждую поездку по 20 евро. Скорая меня не хочет брать. Когда еще была у меня льготная карточка, тогда говорили – супер, хорошо, повезем в ЭМО. А когда кончилась карточка, меня никто никуда не везет, только за 20–30 евро, я во все такси звонила, – делится своими проблемами читательница. – У меня был ковид в ноябре, тогда мне удалось поговорить с одним врачом, которая сказала: „Все у вас, бабушка, хорошо, все в порядке, только „скомканный позвоночник““. А это меня около 10 лет назад соседская собака сделала инвалидом, ее хозяева на даче забыли дверь закрыть, и она меня таскала, об этом и статья была в газете…“
Об этой истории действительно писала „МК-Эстония“ в 2011 году – тогда собака породы тибетский мастиф напала на пожилую женщину, практически откусив ей руку. Врачам удалось руку сохранить, но женщина, проведя месяц на стационарном лечении в больнице, осталась инвалидом – врачам пришлось сделать две операции, чтобы собрать раскушенные кости и вырванный кусок нерва. А хозяин собаки при этом отделался лишь административным наказанием – штрафом в 100 евро. И как реакция правоохранительных органов на случившееся тогда вызывала возмущение, так же прискорбно сегодня отношение к пациентке со стороны органов здравоохранения.
„Когда я услышала про „скомканный позвоночник“, вспомнила, сколько я ходила по врачам – везде говорили: „Мы не вытягиваем позвоночник, возможно, вам там или там помогут“, – рассказывает пенсионерка. – Сколько врачей я прошла! А в результате сняли инвалидность, и консультации у врача-специалиста теперь не могу получить даже по телефону. Ради Христа, пусть хоть какой-нибудь врач даст мне консультацию, посмотрит мои ноги, скажет, что можно сделать!“
Женщина рассказывает, что и социальный работник, которая ходит к ней, тоже не может помочь выпросить у семейного врача направление.
„Я согласна и за плату пойти, лишь бы меня посмотрели, но без направления нигде не принимают“, – горюет женщина.
Выбор ограничен
„Система здравоохранения в Эстонии работает так, что без направления от семейного врача к специалисту можно попасть, если это гинеколог, психиатр, дерматолог или акушерка. Выбор специальностей, куда можно обратиться без направления семейного врача, достаточно ограничен“, – констатирует руководитель Западно-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов.
Он объясняет, что если у человека имеется острая проблема, то помощь можно получить в отделении экстренной медицины. Если же это – хроническая проблема, то здесь альтернативных вариантов, кроме контакта с семейным доктором, нет.
„Семейный врач может как направить на консультацию со специалистом, то есть выдать направление для очного визита, так и выдать так называемое э-направление на э-консультацию. Это консультация семейного врача со специалистом в какой-то определенной области, в этом случае семейный врач без участия пациента советуется непосредственно со специалистом. Все это происходит дигитально, – говорит доктор Попов. – Семейный врач получает информацию по лечению, если это необходимо, по проведению дополнительных исследований. Если эти исследования можно провести только в условиях какой-то специализированной клиники или больницы, то в этом случае консультирующий врач-специалист принимает на себя этого пациента и, соответственно, дальше руководит лечебным процессом: связывается с больным, вызывает его на прием к себе или к своему коллеге, и дальше занимается его проблемой со здоровьем“.
Доктор Попов говорит, что эта достаточно распространенная практика в наше время может послужить альтернативой в случае, если семейный доктор не направляет пациента к врачу-специалисту. Тогда, если специалист сочтет необходимым, чтобы пациент лично пришел на прием, он его запишет к себе, с пациентом свяжутся, и работа продолжится.
„У нас есть два способа попадания к врачу-специалисту – либо это направление от семейного доктора и очный визит, либо это э-консультация у врача-специалиста. Э-консультация в свою очередь закончится или рекомендациями семейному врачу, что с этим пациентом делать, или тем, что пациента вызовут на консультацию к соответствующему специалисту, который дальше занимается диагностикой и лечением, – говорит доктор Попов. – Оба эти варианта возможны и активно используются в Эстонии, так что я надеюсь, что пациентка получит помощь“.
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