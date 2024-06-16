ВИДЕО | Полиция открыла огонь во время шествия фанатов на Евро-2024

По информации источника, сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить огонь, поскольку разъярённый мужчина с топором набросился на болельщиков и на самих полицейских.

Сначала полиция применила перцовый баллончик, а только затем огнестрельное оружие. Как сообщает Bild, у нападавшего было при себе коктейль Молотова. Подчёркивается, что этот мужчина получил ранение в ногу. На текущий момент ему оказывается медицинская помощь.

Напомним, матч Польша – Нидерланды пройдёт на стадионе „Фолькспаркштадион“ в Гамбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00.

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