Футбол
16.06.2024, 15:30

ВИДЕО | Полиция открыла огонь во время шествия фанатов на Евро-2024

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сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить огонь, поскольку разъярённый мужчина с топором набросился на болельщиков и на самих полицейских
сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить огонь, поскольку разъярённый мужчина с топором набросился на болельщиков и на самих полицейских
ФОТО: Steven Hutchings/dpa | Scanpix

Полиция открыла огонь во время шествия фанатов перед матчем 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 Польша – Нидерланды, который состоится сегодня, 16 июня. Об этом сообщает Чемпионат.

По информации источника, сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить огонь, поскольку разъярённый мужчина с топором набросился на болельщиков и на самих полицейских.

Сначала полиция применила перцовый баллончик, а только затем огнестрельное оружие. Как сообщает Bild, у нападавшего было при себе коктейль Молотова. Подчёркивается, что этот мужчина получил ранение в ногу. На текущий момент ему оказывается медицинская помощь.

Напомним, матч Польша – Нидерланды пройдёт на стадионе „Фолькспаркштадион“ в Гамбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00.

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