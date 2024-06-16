Виктор Левада: сборная Украины может всех удивить на этом Евро
В понедельник, 17 июня, сборная Украины по футболу стартует на Евро-2024 матчем против национальной команды Румынии. Корреспондент RusDelfi поговорил с украинцем, президентом таллиннской „Левадии“, который поделился своими ожиданиями от выступления украинской сборной на турнире.
Сборная Украины пробилась в финальную часть турнира через плей-офф отбора Евро. На пути к финальной части Евро-2024 по футболу украинские футболисты обыграли Боснию и Герцеговину и Исландию.
По результатам жеребьевки сборная Украины попала в группу „Е“, где сыграет против Румынии, Словакии и Бельгии. .
По словам Виктора Левады, несмотря на то, что сборная играет довольно молодым составом, команда Украины в последнее время вышла на другой уровень.
„Они стали действительно зрелее, опытнее, сильнее. Возьмем, к примеру, игроков сборной по индивидуальным характеристикам. Я думаю, что мы как минимум не уступаем тем же Бельгийцам, а где-то даже и опережаем их. Я считаю, что, учитывая текущую мотивированность наших футболистов на фоне войны в стране, сборная Украины может всех удивить на этом Евро. К тому же сегодня ВСУ и сборная Украины – это одно целое, они дополняют и мотивируют друг друга. Футболисты знают, что за ними будут смотреть не только их друзья и родственники, которые вынуждены спускаться в бомбоубежища, но и ребята прямиком с передовой“, — сказал президент „Левадии“, отметив, что за сборную будут болеть с чувством гордости и волнения.
На турнире в Германии за сборную Украины сыграют голкипер мадридского „Реала“ Андрей Лунин, полузащитник „Челси“ Михаил Мудрик, а также лучший бомбардир чемпионата Испании Артем Довбик из „Жироны“ и другие игроки, выступающие в ведущих лигах Европы. Нынешний состав сборной Украины называют золотым поколением, которое способно повторить успех прошлого Евро, когда они дошли до 1/4 финала.
„Если сравнивать сборную 2020-го года и сегодняшнего дня, то команда однозначно выросла во всех аспектах, несмотря на довольно позитивные результаты прошлого Евро. Сегодня те юноши, те молодые футболисты, которые были задействованы в 2020 году – уже состоявшиеся футболисты мирового масштаба, о которых говорит весь мир. Думаю, в связке с новым тренерским штабом во главе с Сергеем Ребровым и новым менеджментом во главе с Андреем Шевченко, эта сборная заявит о себе и выйдет на уровень топ-сборных мира“, — отметил Виктора Левада, который был награжден серебряным знаком организации за его вклад в развитие эстонского футбола.