Виктор Левада: сборная Украины может всех удивить на этом Евро

Сборная Украины пробилась в финальную часть турнира через плей-офф отбора Евро. На пути к финальной части Евро-2024 по футболу украинские футболисты обыграли Боснию и Герцеговину и Исландию.

По результатам жеребьевки сборная Украины попала в группу „Е“, где сыграет против Румынии, Словакии и Бельгии. .

По словам Виктора Левады, несмотря на то, что сборная играет довольно молодым составом, команда Украины в последнее время вышла на другой уровень.

„Они стали действительно зрелее, опытнее, сильнее. Возьмем, к примеру, игроков сборной по индивидуальным характеристикам. Я думаю, что мы как минимум не уступаем тем же Бельгийцам, а где-то даже и опережаем их. Я считаю, что, учитывая текущую мотивированность наших футболистов на фоне войны в стране, сборная Украины может всех удивить на этом Евро. К тому же сегодня ВСУ и сборная Украины – это одно целое, они дополняют и мотивируют друг друга. Футболисты знают, что за ними будут смотреть не только их друзья и родственники, которые вынуждены спускаться в бомбоубежища, но и ребята прямиком с передовой“, — сказал президент „Левадии“, отметив, что за сборную будут болеть с чувством гордости и волнения.

На турнире в Германии за сборную Украины сыграют голкипер мадридского „Реала“ Андрей Лунин, полузащитник „Челси“ Михаил Мудрик, а также лучший бомбардир чемпионата Испании Артем Довбик из „Жироны“ и другие игроки, выступающие в ведущих лигах Европы. Нынешний состав сборной Украины называют золотым поколением, которое способно повторить успех прошлого Евро, когда они дошли до 1/4 финала.