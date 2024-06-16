ФОТО | Евро — 2024: фанат с албанским флагом выбежал на поле во время матча Италия — Албания
Если фанаты, выбегающие на поле во время матча чемпионата Европы по футболу, не попадают на телеэкран, это не значит, что их там не было. Во время вчерашнего матча Италия - Албания болельщик с албанским флагом протиснулся сквозь стену охранников.
Инцидент произошел на последних минутах матча, который закончился победой Италии со счетом 2:1. Когда болельщик уже был пойман и находился в руках у охранников, к ним подошли несколько албанских игроков и попросили не быть слишком строгими с нарушителем.
Болельщику с флагом удалось пробежать по полю несколько секунд, пока он не поскользнулся и не стал жертвой окруживших его охранников.
Хотя телевизионная картинка старается любой ценой избегать показа выбегающих на поле болельщиков, чтобы не вдохновлять следующих, зрителей в Дортмунде этот инцидент позабавил. Большая часть стадиона аплодировала, а меньшая скандировала, чтобы мужчина покинул поле.
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