ФОТО | Евро — 2024: фанат с албанским флагом выбежал на поле во время матча Италия — Албания

Инцидент произошел на последних минутах матча, который закончился победой Италии со счетом 2:1. Когда болельщик уже был пойман и находился в руках у охранников, к ним подошли несколько албанских игроков и попросили не быть слишком строгими с нарушителем.

Болельщику с флагом удалось пробежать по полю несколько секунд, пока он не поскользнулся и не стал жертвой окруживших его охранников.

Хотя телевизионная картинка старается любой ценой избегать показа выбегающих на поле болельщиков, чтобы не вдохновлять следующих, зрителей в Дортмунде этот инцидент позабавил. Большая часть стадиона аплодировала, а меньшая скандировала, чтобы мужчина покинул поле.

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