За рубежом
16.06.2024, 08:35

Хуситы атаковали украинское судно, экипаж эвакуирован

 
Лодка проплывает мимо грузового корабля, захваченного хуситами, фото иллюстративное
Лодка проплывает мимо грузового корабля, захваченного хуситами, фото иллюстративное
ФОТО: YAHYA ARHAB | EPA/ Scanpix

Экипаж принадлежащего Украине сухогруза „Вербена“ был эвакуирован после того, как судно атаковали у берегов Йемена повстанцы-хуситы. Один из моряков ранен. Хуситы утверждают, что судно в результате атаки затонуло, пишет DW.

Экипаж принадлежащего Украине сухогруза „Вербена“ (ходит под флагом Палау и эксплуатируется Польшей) был эвакуирован после того, как судно атаковали у берегов Йемена, в Аденском заливе, повстанцы-хуситы. Об этом сообщил в субботу, 15 июня, Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO).

Удар по судну был нанесен 13 июня двумя противокорабельными ракетами, добавило Центральное командование вооруженных сил США. По его данным, один из моряков в результате был тяжело ранен, а само судно оказалось охвачено огнем и начало тонуть. Представитель йеменской группировки Яхья Сари сообщил в Telegram, что сухогруз затонул, подтверждений этой информации из других источников нет.

Раненый моряк был доставлен вертолетом с американского ракетного крейсера USS Philippine Sea на другой корабль для оказания ему медицинской помощи.

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