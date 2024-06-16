ФОТО | Кохтла-Ярве отметил 78-й День рождения в джинсах

В начале дня рождения Кохтла-Ярве выступил ансамбль народного танца Virulane. Кроме того, на дне города выступили члены танцевальной студии „Viis tähte“, местный оркестр, различные танцевальные коллективы. Последним на сцену вышел эстонский певец Стефан.

Также состаялось торжественное вручение награды „Большой семье года“, которую получила семья Левицких, воспитывающая четверых детей.

На площади были размещены различные творческие мастерские, тематическая выставка „Вторая жизнь джинсов“, а также свою палатку установил мотоклуб „East Riders“.

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