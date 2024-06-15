Подруга депортированного из Литвы белоруса: ему там грозит опасность, его разыскивают

В Департаменте миграции Литвы подчеркивают, что людей депортируют из Литвы только после того, как они удостоверятся, что им не грозит опасность преследования в стране происхождения.

На прошлой неделе Айсте (имя изменено, настоящее имя известно редакции - авт.) связалась с Delfi и сообщила, что ее друга, 21-летнего белоруса Игоря (имя изменено, настоящее имя известно редакции - авт.) депортируют из Литвы.

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы (VSAT) Гедрюс Мишутис подтвердил в пятницу Delfi, что парня до границы с Беларусью доставили пограничники, и после выполнения всех формальностей он был отправлен в свою страну происхождения.

Она уверяла, что участвовавшему в митингах ее другу грозит опасность в Беларуси, поэтому он попросил убежища в Литве. „Но ему сказали, что не хватает доказательств того, что он участвовал в митингах и так далее“, - сказала она.

По словам девушки, Игорю в Беларуси грозит опасность, потому что он не только участвовал в митингах 2020 года — его аккаунт в Facebook украшает бело-красно-белый флаг, поднятый протестующими против режима Александра Лукашенко. На фото двое парней присели рядом с машиной и держат вышеупомянутый флаг, закрыв лица руками. „Это фото с митинга“, - сказала она.

По ее словам, некоторое время назад Игорь получил информацию о том, что в Беларуси его объявили в розыск.

Женщина поделилась с Delfi вырезкой из газеты, в которой опубликовано фото Игоря и написано, что поиск парня ведет Червенский отдел внутренних дел. В сообщении говорится, что его разыскивают за совершенное преступление и что он якобы скрывался от правоохранительных органов весной 2023 года. В сообщении не уточняется, о каком преступлении идет речь.

Айсте Delfi заявила, что он ничего не сделал и находится в розыске, поскольку уклонялся от военной службы и участвовал в митингах. „Он ни к чему не причастен“, - заверила она, когда ее спросили о преступлении. Проверить информацию о том, почему на самом деле разыскивается парень, невозможно.