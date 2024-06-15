Подруга депортированного из Литвы белоруса: ему там грозит опасность, его разыскивают
На прошлой неделе в Беларусь отправили молодого парня, гражданина этой страны, который подал заявление о предоставлении убежища в Литве, но не получил его. Его девушка, оставшаяся в Литве, утверждает, что ее другу в Беларуси существует угроза - некоторое время назад в национальной прессе была опубликована информация о розыске молодого человека, пишет ru.DELFI.lt
В Департаменте миграции Литвы подчеркивают, что людей депортируют из Литвы только после того, как они удостоверятся, что им не грозит опасность преследования в стране происхождения.
На прошлой неделе Айсте (имя изменено, настоящее имя известно редакции - авт.) связалась с Delfi и сообщила, что ее друга, 21-летнего белоруса Игоря (имя изменено, настоящее имя известно редакции - авт.) депортируют из Литвы.
Пресс-секретарь Государственной пограничной службы (VSAT) Гедрюс Мишутис подтвердил в пятницу Delfi, что парня до границы с Беларусью доставили пограничники, и после выполнения всех формальностей он был отправлен в свою страну происхождения.
Она уверяла, что участвовавшему в митингах ее другу грозит опасность в Беларуси, поэтому он попросил убежища в Литве. „Но ему сказали, что не хватает доказательств того, что он участвовал в митингах и так далее“, - сказала она.
По словам девушки, Игорю в Беларуси грозит опасность, потому что он не только участвовал в митингах 2020 года — его аккаунт в Facebook украшает бело-красно-белый флаг, поднятый протестующими против режима Александра Лукашенко. На фото двое парней присели рядом с машиной и держат вышеупомянутый флаг, закрыв лица руками. „Это фото с митинга“, - сказала она.
По ее словам, некоторое время назад Игорь получил информацию о том, что в Беларуси его объявили в розыск.
Женщина поделилась с Delfi вырезкой из газеты, в которой опубликовано фото Игоря и написано, что поиск парня ведет Червенский отдел внутренних дел. В сообщении говорится, что его разыскивают за совершенное преступление и что он якобы скрывался от правоохранительных органов весной 2023 года. В сообщении не уточняется, о каком преступлении идет речь.
Айсте Delfi заявила, что он ничего не сделал и находится в розыске, поскольку уклонялся от военной службы и участвовал в митингах. „Он ни к чему не причастен“, - заверила она, когда ее спросили о преступлении. Проверить информацию о том, почему на самом деле разыскивается парень, невозможно.
После того как Департамент миграции принял решение не предоставлять убежище Игорю, он обратился в суд, однако суд встал на сторону ведомства и отклонил апелляцию. Белорус не стал обжаловать решение суда в отношении него. Теперь Айсте утверждает, что ему не объяснили, что он может обжаловать решение. „И так вышло, что он подписал то, что его могут депортировать в любой момент“, - сказала она.
По словам девушки, о том, что она беременна ребенком Игоря, она узнала после суда. Если срок обжалования пропущен, считается, что лицо исчерпало все законные возможности остаться в Литве.
Согласно действующей процедуре, Литва может отправить человека в страну происхождения только после того, как убедится, что нахождение его там не представляет ему угрозы. Так произошло в случае с белорусской активисткой Ольгой Карач - в прошлом году Департамент государственной безопасности (ДГБ) признал ее угрозой национальной безопасности, Литва отказала ей в убежище, но она осталась жить в Литве. В служба пояснила, что такое решение принято в связи с тем, что нахождение в Беларуси для О.Карач представляет угрозу.
В ответе Департамент миграции отметил Delfi, что не комментирует персональные данные и информацию, собранную в делах просителей убежища. Однако в ведомстве подчеркнули, что при принятии решения об отказе в предоставлении убежища оценивают все обстоятельства, все доказательства, предоставленные заявителем, а также информацию, которую специалисты ведомства собирают из международных организаций и других независимых источников.
„Решения о не предоставлении убежища и о депортации из Литвы принимаются только после того, как удостоверятся, что человеку не грозит опасность преследования в стране происхождения“, - уверяют в ведомстве. Согласно ответу Delfi, когда проситель убежища исчерпал все законные возможности подать заявление о предоставлении убежища, а затем обжаловать решение Департамента миграции в суде, такие решения остаются в силе и должны быть исполнены.
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