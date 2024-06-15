Правдиво ли видео, на котором фургон с логотипом „Азова“ участвует в прайде?
В июне 2024 года в СМИ и соцсетях появился ролик, который якобы был снят на мероприятии, приуроченном к Месяцу гордости. На записи показан фургон с логотипом украинского военного подразделения и словами поддержки в адрес Украины. Мы проверили достоверность подобных сообщений.
Вирусный 8-секундный ролик распространяется по Рунету с 4 июня. На нём запечатлён голубой фургон, на дверь которого будто бы нанесён логотип бригады „Азов“ Национальной гвардии Украины в цветах ЛГБТ-флага. Также на двери автомобиля размещена англоязычная надпись „ЛГБТК+ поддерживает Украину“. За кадром слышен мужской голос, по-украински произносящий: „Да, сегодня на стиле. Ну что, как вам такая поддержка Запада?“
По данным сервиса TGStat, в Telegram об этом ролике написали около 150 каналов, чьи посты в сумме набрали почти 1,4 млн просмотров. Причём авторы по-разному комментировали видео. Например, в подписи к посту в канале телеведущего Владимира Соловьёва (179 000 просмотров на момент написания этого разбора) утверждается: „Бойцы „Азова“ активно проходят переподготовку в США“. Канал ведущего Руслана Осташко (86 000 просмотров) высказался иначе: „На Западе движение ЛГБТ решило поддержать боевиков „Азова““. Некоторые авторы дополняют: „Какой полк, такая и поддержка“ — хотя ещё в начале 2023 года полк „Азов“ был реорганизован в бригаду. Аналогичные публикации можно встретить в Telegram-каналах „Дядя Слава“ (181 000 просмотров), Voblya (141 000), „Первый народный“ (104 000), „Голос Мордора“ (41 000) и „Свежести“ (40 000), на YouTube и в СМИ, среди которых „Правда.ру“ (Telegram и „ВКонтакте“).
6 июня в Сети появилось продолжение этого сюжета. Сообщалось, что бригада „Азов“ оценила „жест поддержки от американских меньшинств“, опубликовала вирусное видео в своём Telegram-канале и поставила аватар с радужным флагом в честь Месяца гордости. Канал „Три богатыря и Зеленский наркоман“ (140 000 просмотров) пишет (орфография и пунктуация сохранена): „Правда, быстро исправились. Не все согласились на поддержку ЛБГТ. Мол не может неонацистский батальон поддерживать геев и лесбиянок. В итоге запись и аватарку быстро потёрли, но в интернете всё сохранилось“. В качестве доказательств приводились скриншоты поста в канале „Азова“. Всего в Telegram появилось менее 20 подобных постов, набравших чуть более 250 000 просмотров. Например, об этом написал канал „Срочно, сейчас“ (52 000 просмотров) и ИА „Регнум“ (Telegram, „ВКонтакте“ и „Одноклассники“).
„Проверено“ заметило, что в нижней части фургона из вирусного ролика есть не только надпись „LGBTQ+ stands with Ukraine“. Например, справа можно заметить фразу „esearch MHF pharmacy“. Мы предположили, что недостающая в английском слове research буква r должна находиться на двери, но там уже написано о поддержке Украины (причём другим шрифтом).
С помощью поиска по ключевым словам „Проверено“ выяснило, что в этом случае MHF расшифровывается как Men’s Health Foundation („Фонд мужского здоровья“) — это американская некоммерческая организация, предоставляющая первичную медицинскую помощь. Компания уточняет, что туда могут обратиться все мужчины, но специализируется именно на работе с геями. В 2024 году фонд действительно участвовал в нескольких прайдах — один из них прошёл в середине мая в городе Лонг-Бич (штат Калифорния). „Проверено“ изучило публикации в соцсетях MHF и нашло множество фото и видео с того мероприятия. В одном из роликов запечатлён похожий голубой фургон.
На YouTube мы обнаружили видеоотчёт с того же прайда, где фургон из вирусного ролика снят в том же месте, но с немного другого ракурса. Фактчекеры из проекта „Без брехні“, в свою очередь, нашли исходную двухминутную запись, отредактированный отрывок которой распространяется в прокремлёвских СМИ и Telegram-каналах.
В обоих роликах за кадром не слышно никакой украинской речи, а на двери автомобиля нет ни эмблемы бригады „Азов“ в радужных цветах, ни слов в поддержку Украины. На самом деле на фургон была нанесена реклама медицинских исследований Mills Clinical Research — вместо логотипа украинского военного подразделения там показан бегущий мужчина и размещена англоязычная надпись „Жить дольше, счастливее и здоровее“.
Что касается предполагаемого поста с фейковым видео в Telegram-канале „Азов“, то в большинстве публикаций приводятся сразу два скриншота. На одном из них представлена запись в сервисе TGStat, где указано, что пост появился 6 июня в 00:31 по московскому времени и был удалён в 00:34. Второй снимок экрана якобы сделан в приложении мессенджера в 00:32 — на этом изображении показано, что канал бригады сменил аватар.
„Проверено“ изучило оба изображения и пришло к выводу, что они были сфабрикованы. Во-первых, в сервисе TGStat на странице бригады подобной записи не сохранено. Во-вторых, в верхней части второго скриншота видна часть поста, опубликованного 4 июня в 17:05, однако затем отсутствует отметка о смене даты („6 июня“), которая должна была бы быть перед записью об изменении аватара. В-третьих, на том же изображении показаны просмотры у поста от 4 июня (36 700), однако, согласно статистике этой публикации в TGStat, к 00:32 6 июня её прочитали большее число раз. Такое количество просмотров у записи было 5 июня в период с 18:00 до 19:00 — это согласуется и с числом подписчиков, которое тогда было у канала (273 032). Судя по всему, скриншот, послуживший основой для подделки, сделали именно в то время.
Добавим, что 12 июня называющий себя сатирическим Telegram-канал „Трусы Байдена“ (8900 просмотров) опубликовал третий скриншот предполагаемого поста в канале „Азов“, однако на нём нет никакой дополнительной информации.
Таким образом, эмблема бригады „Азов“ не была нанесена на фургон, участвовавший в прайде в США. Исходное видео, опубликованное на YouTube, было отредактировано — из оригинальной записи следует, что на минивэне была размещена реклама клиники мужского здоровья. Сфабрикованы и скриншоты несуществующего поста бригады „Азов“ в её Telegram-канале.
Итог: Фейк