Правдиво ли видео, на котором фургон с логотипом „Азова“ участвует в прайде?

6 июня в Сети появилось продолжение этого сюжета. Сообщалось, что бригада „Азов“ оценила „жест поддержки от американских меньшинств“, опубликовала вирусное видео в своём Telegram-канале и поставила аватар с радужным флагом в честь Месяца гордости. Канал „ Три богатыря и Зеленский наркоман “ (140 000 просмотров) пишет (орфография и пунктуация сохранена): „Правда, быстро исправились. Не все согласились на поддержку ЛБГТ. Мол не может неонацистский батальон поддерживать геев и лесбиянок. В итоге запись и аватарку быстро потёрли, но в интернете всё сохранилось“. В качестве доказательств приводились скриншоты поста в канале „Азова“. Всего в Telegram появилось менее 20 подобных постов, набравших чуть более 250 000 просмотров. Например, об этом написал канал „ Срочно, сейчас “ (52 000 просмотров) и ИА „Регнум“ ( Telegram , „ ВКонтакте “ и „ Одноклассники “).

По данным сервиса TGStat, в Telegram об этом ролике написали около 150 каналов, чьи посты в сумме набрали почти 1,4 млн просмотров. Причём авторы по-разному комментировали видео. Например, в подписи к посту в канале телеведущего Владимира Соловьёва (179 000 просмотров на момент написания этого разбора) утверждается: „Бойцы „Азова“ активно проходят переподготовку в США “. Канал ведущего Руслана Осташко (86 000 просмотров) высказался иначе: „На Западе движение ЛГБТ решило поддержать боевиков „Азова““. Некоторые авторы дополняют : „Какой полк, такая и поддержка“ — хотя ещё в начале 2023 года полк „Азов“ был реорганизован в бригаду. Аналогичные публикации можно встретить в Telegram-каналах „ Дядя Слава “ (181 000 просмотров), Voblya (141 000), „ Первый народный “ (104 000), „ Голос Мордора “ (41 000) и „ Свежести “ (40 000), на YouTube и в СМИ, среди которых „Правда.ру“ ( Telegram и „ ВКонтакте “).

Вирусный 8-секундный ролик распространяется по Рунету с 4 июня. На нём запечатлён голубой фургон, на дверь которого будто бы нанесён логотип бригады „ Азов “ Национальной гвардии Украины в цветах ЛГБТ -флага. Также на двери автомобиля размещена англоязычная надпись „ЛГБТК+ поддерживает Украину“. За кадром слышен мужской голос, по-украински произносящий: „Да, сегодня на стиле. Ну что, как вам такая поддержка Запада?“

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„Проверено“ заметило, что в нижней части фургона из вирусного ролика есть не только надпись „LGBTQ+ stands with Ukraine“. Например, справа можно заметить фразу „esearch MHF pharmacy“. Мы предположили, что недостающая в английском слове research буква r должна находиться на двери, но там уже написано о поддержке Украины (причём другим шрифтом).

С помощью поиска по ключевым словам „Проверено“ выяснило, что в этом случае MHF расшифровывается как Men’s Health Foundation („Фонд мужского здоровья“) — это американская некоммерческая организация, предоставляющая первичную медицинскую помощь. Компания уточняет, что туда могут обратиться все мужчины, но специализируется именно на работе с геями. В 2024 году фонд действительно участвовал в нескольких прайдах — один из них прошёл в середине мая в городе Лонг-Бич (штат Калифорния). „Проверено“ изучило публикации в соцсетях MHF и нашло множество фото и видео с того мероприятия. В одном из роликов запечатлён похожий голубой фургон.

На YouTube мы обнаружили видеоотчёт с того же прайда, где фургон из вирусного ролика снят в том же месте, но с немного другого ракурса. Фактчекеры из проекта „Без брехні“, в свою очередь, нашли исходную двухминутную запись, отредактированный отрывок которой распространяется в прокремлёвских СМИ и Telegram-каналах.

В обоих роликах за кадром не слышно никакой украинской речи, а на двери автомобиля нет ни эмблемы бригады „Азов“ в радужных цветах, ни слов в поддержку Украины. На самом деле на фургон была нанесена реклама медицинских исследований Mills Clinical Research — вместо логотипа украинского военного подразделения там показан бегущий мужчина и размещена англоязычная надпись „Жить дольше, счастливее и здоровее“.