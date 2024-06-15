ВИДЕО | Сборная Украины по футболу обратилась к Европе: Россия разрушила наши дома

На видео видно, что российская армия разрушила родной город или деревню многих игроков сборной Украины.

В видеоклипе появляются вратарь мадридского „Реала“ Андрей Лунин и игрок лондонского „Челси“ Михаил Мудрик и другие.

На видео показаны горящие города, взрывы, руины и обвалившиеся здания. „Наши родные города хотели бы провести крупное соревнование, но вместо этого нам приходится бороться за свободу“, — говорится в сообщении федерации.

„Россия полностью уничтожила мое родное село Великая Новоселка“, — говорит в видеоролике игрок киевского „Динамо“ Николай Шапаренко.

Украинская футбольная федерация также просит все страны-участницы помочь Украине.

Сборная Украины начнет чемпионат Европы в Германии в понедельник, когда в первом матче встретится с Румынией.

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