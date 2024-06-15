The New York Times опубликовала текст проекта мирного договора между Россией и Украиной — того самого, который был почти согласован весной 2022 года

Опубликованный файл — это воспроизведение черновика договора от 15 апреля, содержавшего несогласованные правки от обеих сторон. В начале документа отмечено, что именно эта версия была отправлена президенту РФ Владимиру Путину. В документе несколько раз упоминается некая географическая карта, но в самом файле она отсутствует.

Договор предполагал, в частности, что:

Украина постоянно будет нейтральным государством.

Украина не может вступать в военные союзы, но может вступить в ЕС.

Государства-гаранты и участники договора обязуются соблюдать независимость и суверенитет Украины. В случае нарушения суверенитета они должны попробовать устранить нарушения мирным путем.

В случае нападения на Украину государства-гаранты окажут ей помощь, в том числе военную.

Действие статей, касающихся защиты суверенитета Украины, не распространяется на Крым и Севастополь и, как пишет NYT, на часть других украинских территорий (вероятно, речь о территориях, которые на тот момент находились под контролем российских военных).

Документ также содержал пункты о гарантиях для русского языка в Украине, запрете „нацистской пропаганды“ в этой стране и об отмене взаимных санкций. Однако, как следует из опубликованных файлов, украинская сторона отказалась их обсуждать, поскольку их не было в предшествующем документе — коммюнике, согласованном в Стамбуле в конце марта 2022 года.

Как следует из документа, ключевой несогласованный момент касался помощи Украине в случае агрессии со стороны государств-гарантов, одним из которых должна была стать Россия. Во фразу о том, что каждое из них окажет Украине помощь, Россия захотела включить уточнение: „на основе согласованного всеми государствами-гарантами решения“. Кроме того, Россия не согласовала украинское замечание о том, что необходимая помощь включает предоставление вооружения и закрытие воздушного пространства над Украиной (в первые месяцы войны это было одной из главных просьб Украины к мировому сообществу).