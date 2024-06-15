Чемпионат Европы — 2024: Испания разгромила Хорватию

Первый тайм прошел под контролем испанцев, которые смогли забить три мяча. На 29-й минуте хорваты потеряли мяч, а испанцы воспользовались ошибкой сполна. Руис отдал пас на Морату, который вышел один на один и переиграл Доминика Ливаковича. На 32-й минуте в ворота хорватской сборной залетел второй мяч. Фабиан Руис обыграл хорватских защитников и удвоил преимущество испанцев. В конце первого тайм счет стал 3:0. 16-летний Ямал навесил в штрафную, а Карвахаль выскочил из-за спин защитников Хорватии и забил третий гол Испании.

Во втором тайме игра немного выровнялась, и у обеих команд были моменты для взятия ворот. На 80-й минуте Бруно Петкович не реализовал пенальти, но смог добить мяч после паса партнера. Однако судья Майкл Оливер отменил взятие ворот, так как Перишич вбежал в штрафную до удара. Больше зрители забитых голов не увидели.

Стартовый состав:

Турнирная таблица:

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