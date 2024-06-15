Пентагон проводил секретную PR-кампанию против вакцинации, чтобы подорвать Китай во время пандемии — Reuters
Во время коронавируса военные США запустили тайную программу по дискредитации китайской прививки Sinovac, пишет Reuters. Это было сделано для противодействия тому, что они воспринимали как растущее влияние Китая на Филиппина, сообщает Spectr.
Борьба США с прививкой началась весной 2020 года, расширившись за пределы Юго-Восточной Азии, и была прекращена в середине 2021 года, как определило агентство Reuters.
Пентагон использовал поддельные аккаунты в социальных сетях на нескольких платформах, чтобы распространять страх перед китайскими вакцинами среди мусульман в то время, когда вирус убивал десятки тысяч людей каждый день.
Генералы Пентагона написали, что американские военные могут подорвать противников, таких как Китай и Россия, используя „дезинформацию, распространяемую в социальных сетях, ложные повествования, замаскированные под новости, [чтобы] ослабить доверие общества, подрывая основы правительства“.
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