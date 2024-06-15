Борьба США с прививкой началась весной 2020 года, расширившись за пределы Юго-Восточной Азии, и была прекращена в середине 2021 года, как определило агентство Reuters.

Пентагон использовал поддельные аккаунты в социальных сетях на нескольких платформах, чтобы распространять страх перед китайскими вакцинами среди мусульман в то время, когда вирус убивал десятки тысяч людей каждый день.

Генералы Пентагона написали, что американские военные могут подорвать противников, таких как Китай и Россия, используя „дезинформацию, распространяемую в социальных сетях, ложные повествования, замаскированные под новости, [чтобы] ослабить доверие общества, подрывая основы правительства“.

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