ВИДЕО | Вадим Белобровцев посетил матч открытия Евро-2024: Страшно подумать, сколько тонн пива было выпито

Накануне матча открытия центр Мюнхена был переполнен шотландскими и немецкими болельщиками. В столицу Баварии съехалось несколько десятков тысяч шотландцев, чтобы поддержать свою сборную. Далеко не все из них были на стадионе, многие смотрели игру из фан-зоны или в многочисленных пабах в центре города. Во многом благодаря шотландским фанатам в их национальной одежде и футболках сборной атмосфера в городе уже с утра была праздничной и веселой. Никакого негатива, никакой вражды или тем более стычек между болельщиками сборных Шотландии и Германии - максимально дружелюбное и уважительное отношение.

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В одном пабе шотландцы учили немцев играть на волынке, привезенной с собой в Мюнхен, в другом немцы делали общее фото шотландцев по их просьбе. Обмен песнями и „кричалками“ повсюду. Страшно подумать, сколько тонн пива было выпито в день открытия чемпионата в Мюнхене.

Прохождение на стадион „Альянц Арена“ было организовано грамотно, видно, что во время футбольного сезона здесь почти каждую неделю проходят матчи при полном аншлаге, так что для персонала ничего нового в событии такого масштаба не было. Буквально 10-15 минут - и вы на внешней территории стадиона, где можно купить напитки, закуски и различные фанатские атрибуты. Стадион очень большой, тесноты не ощущается вообще нигде, в том числе и под сводами самой „Альянц Арены“. Все предельно понятно и удобно, кроме возврата залоговой тары (да, и в Мюнхене без этого никуда). Отстояв очередь за напитками (6 евро за пол-литра безалкогольных напитков и 7 - за алкогольные), придется отстоять ту же очередь (!) еще раз, чтобы сдать многоразовый стакан за три евро, которые предварительно берут в качестве залога. Неудивительно, что некоторые оставляли стаканы возле урн, посчитав, что оно того не стоит. Закуски (картофель-фри с добавками, разные колбасы и т.д.) стоили в промежутке от 5,50 до 12 евро.

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