ВИДЕО | Вадим Белобровцев посетил матч открытия Евро-2024: Страшно подумать, сколько тонн пива было выпито
В пятницу, 14 июня, состоялся матч открытия чемпионата Европы — 2024. В этой игре хозяйка турнира, сборная Германии, разгромила Шотландию со счетом 5:1. Стартовую игру Евро-2024, которая проходила на стадионе „Альянц-Арена“ в Мюнхене, посетил Вадим Белобровцев. Депутат от Центристской партии рассказал о поездке на матч, а также поделился своими эмоциями.
Накануне матча открытия центр Мюнхена был переполнен шотландскими и немецкими болельщиками. В столицу Баварии съехалось несколько десятков тысяч шотландцев, чтобы поддержать свою сборную. Далеко не все из них были на стадионе, многие смотрели игру из фан-зоны или в многочисленных пабах в центре города. Во многом благодаря шотландским фанатам в их национальной одежде и футболках сборной атмосфера в городе уже с утра была праздничной и веселой. Никакого негатива, никакой вражды или тем более стычек между болельщиками сборных Шотландии и Германии - максимально дружелюбное и уважительное отношение.
В одном пабе шотландцы учили немцев играть на волынке, привезенной с собой в Мюнхен, в другом немцы делали общее фото шотландцев по их просьбе. Обмен песнями и „кричалками“ повсюду. Страшно подумать, сколько тонн пива было выпито в день открытия чемпионата в Мюнхене.
Прохождение на стадион „Альянц Арена“ было организовано грамотно, видно, что во время футбольного сезона здесь почти каждую неделю проходят матчи при полном аншлаге, так что для персонала ничего нового в событии такого масштаба не было. Буквально 10-15 минут - и вы на внешней территории стадиона, где можно купить напитки, закуски и различные фанатские атрибуты. Стадион очень большой, тесноты не ощущается вообще нигде, в том числе и под сводами самой „Альянц Арены“. Все предельно понятно и удобно, кроме возврата залоговой тары (да, и в Мюнхене без этого никуда). Отстояв очередь за напитками (6 евро за пол-литра безалкогольных напитков и 7 - за алкогольные), придется отстоять ту же очередь (!) еще раз, чтобы сдать многоразовый стакан за три евро, которые предварительно берут в качестве залога. Неудивительно, что некоторые оставляли стаканы возле урн, посчитав, что оно того не стоит. Закуски (картофель-фри с добавками, разные колбасы и т.д.) стоили в промежутке от 5,50 до 12 евро.
Атмосфера на стадионе в хорошем смысле сумасшедшая: попасть на матч смогли далеко не все, и уже днем в городе ходили люди с табличками, желающие купить билет. Перед стадионом такие тоже встречались. У шотландцев на „Альянц Арене“ был свой огромный сектор, но матч выдался для них неудачный, так что поводов для бурной радости было мало - по сути, шотландский сектор взорвался эмоциями только однажды, когда их команда забила гол престижа. Но надо отдать им должное - после матча они были, конечно, весьма расстроены, но не теряли оптимизма и уж тем более даже не думали о том, чтобы устраивать беспорядки. Полная противоположность английским болельщикам, с которыми у организаторов различных турниров регулярно возникают проблемы.
Красочное открытие чемпионата оценили все присутствовавшие на стадионе, в том числе и замеченный нами в соседнем ряду новый тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов. Знаменитого в прошлом футболиста, а затем и тренера, впрочем, больше интересовала предматчевая разминка немцев, которую он от начала до конца снимал на свой телефон. После перерыва Черчесов на свое место уже не вернулся, очевидно, посчитав, что по поводу матча все уже ясно.
Выход со стадиона также был организован идеально: никаких заторов и никакого ожидания, постоянное движение в сторону общественного транспорта, персонал в мегафон направляет людей на двух языках либо в сторону станции метро, которая находится близко к стадиону, либо в сторону автобусов-шаттлов, которые в большом количестве ждут болельщиков и сразу везут их в центр города. Есть такси, электросамокаты и велосипеды (велодорожки в Мюнхене построены шикарно, причем не за счет автомобильных полос).
Словом, настоящий праздник футбола, и шесть мячей в первом же матче Евро - тому подтверждение. Хотелось, конечно, больше борьбы и интриги, но разница в классе двух сборных была все-таки колоссальная. Что, на самом деле, понимали и шотландские фанаты. Накануне игры, столкнувшись в лифте отеля с одним юным шотландским болельщиком, спросил у него, какие ожидания от матча. Он с грустной улыбкой сказал: „3:0 в пользу Германии“. Так что исход игры большим сюрпризом для шотландцев не стал. Теперь они будут болеть за своих в двух следующих групповых матчах, где у них есть более реальные шансы побороться за результат. А немцы доказали, что их не зря считают одними из главных фаворитов Евро. Впрочем, для них следующие игры, по логике, должны быть уже не такими простыми. Но дома, как известно, и стены помогают.
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