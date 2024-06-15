Переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС начнутся 25 июня

„Бельгийское председательство созовет первые межправительственные конференции 25 июня“, — говорится в сообщении. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что такая конференция будет считаться стартом переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Украина подала заявку на членство в Евросоюзе сразу после начала полномасштабного вторжения войск РФ. Страна очень быстро прошла необходимые для этого этапы.

В начале июня Еврокомиссия заявила, что Украина и Молдова выполнили все условия для начала переговоров о вступлении в ЕС и рекомендовала начать их до конца месяца.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.