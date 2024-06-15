Румыния не выдала визы делегатам РФ для сессии ПА ОБСЕ

Румыния отказала в выдаче виз членам российской делегации для участия в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая пройдет с 29 июня по 3 июля в Бухаресте. Об этом заявил в пятницу, 14 июня, председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

По словам Карасина, в адрес РФ поступила „нота МИД Румынии“, в которой говорится, что в связи с российской агрессией против Украины „ни одному из членов делегации Российской Федерации не будут выданы визы и не будет разрешён въезд в страну“.

Российская делегация не участвовала в нескольких сессиях ассамблеи

Делегация РФ ранее отказалась участвовать как минимум в двух сессиях ПА ОБСЕ - осенью 2023 года в Ереване и зимой 2024 года в Вене, сообщало издание „РБК“ со ссылкой на секретариат ассамблеи. На заседаниях ассамблеи в Великобритании и Канаде в 2022 и 2023 годах соответственно российские парламентарии не присутствовали из-за проблем с получением виз.

ПА ОБСЕ признала Россию государством - спонсором терроризма

Парламентская ассамблея ОБСЕ в июле 2023 года приняла декларацию, в которой назвала Россию государством - спонсором терроризма на том основании, что РФ финансировала ЧВК „Вагнер“, признанную террористической организацией.

На заседании ПА ОБСЕ в феврале 2023 года российская делегация подверглась шквалу критики. „Некоторые парламентарии являются пособниками криминальной агрессии“, - заявила председатель ассамблеи Маргарета Седерфельт. Она также раскритиковала российских коллег за подрыв гражданских прав, свободы СМИ и справедливых выборов.

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