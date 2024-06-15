В Белгородской области в результате обрушения подъезда пятиэтажного дома, попавшего под обстрел, погибли пять человек
В результате обрушения подъезда пятиэтажного жилого дома в Шебекино, попавшего под обстрел ВСУ днем 14 июня, погибли пять человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пишет Meduza.
Из-под завалов, сообщил Гладков, извлекли тела четырех погибших. Еще одна женщина умерла в больнице.
Также шесть человек получили ранения.
Сейчас поисково-спасательная операция на месте обстрела завершена. Как сообщил Гладков, в ее ходе были спасены шесть человек с верхних этажей здания.
Украина обстрел жилого дома не комментировала.
В результате других украинских обстрелов в Белгородской области 14 июня погибли еще два мирных жителя. Это водитель автомобиля в селе Муром, попавшего под атаку дрона-камикадзе и жительница поселка Октябрьский, на территории частного дома которой взорвался снаряд РСЗО.
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