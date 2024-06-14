Пять фактов о матче открытия чемпионата Европы по футболу

Двоюродная сестра Илкая Гюндогана (её зовут Наз Айдемир) тоже выступает за национальную сборную страны. Только сборная — волейбольная, а страна эта — Турция. И она так-то намного успешнее Илкая в международном футболе — в волейболе есть своя Лига чемпионов, её Наз выигрывала 4 раза, да и клубный чемпионат мира уже трижды брала.

Энди Робертсон — один из самых выносливых и мощных защитников современного футбола. Но в 15 лет его отчислили из академии „Селтика“ потому что сочли слишком задохликом. Родители предлагали ему задуматься о карьере тренера (с вероятным побочным квестом в виде выполнения миссии физрука) — он пообещал, что если за за год не найдёт команду, то так и сделает. Нашёл.

Летом 1992-го немцы и шотландцы первый и до сегодня последний раз играли на чемпионатах Европы между собой. Немцы выиграли 2-0, хотя шотландцы по созданным моментам как минимум не уступали, уже затем шотландцы разнесли СНГ в третьем туре, ну вы знаете. Тренером той сборной Германии был Берти Фогтс — и, похоже, скотты так прониклись той игрой, что через 10 лет вспомнили о ней и позвали Фогтса стать первым небританским тренером во главе сборной (ну не из-за победы же на следующем Евро они его позвали, правда?)

20-летний Крейг Фергюсон прошёл 1600 километров от Глазго до Мюнхена к матчу-открытию турнира. 42 дня — и он на месте. Интересно, что везде показывалось, что он шёл в килте. Конечно, понятно, что простому шотландскому официанту и не такое приходилось повидать даже за свою недолгую жизнь (тут могла быть шутка о скупости шотландцев на чаевые), но... Ему точно нигде не жало натёрло?