ХАМАС: никто не знает, сколько израильских заложников ещё живы

Об этом заявил в интервью CNN пресс-секретарь ХАМАС в Ливане Осама Хамдан. Также он подтвердил, что ХАМАС не устраивают последние предложения о перемирии, в том числе план перемирия, предложенный президентом США Джо Байденом.

На вопрос корреспондента CNN о судьбе заложников Хамдан ответил: „Я не знаю, и никто не знает“. Кроме того, он сказал, что в возможных издевательствах над заложниками Израиль должен винить себя. Хамдану были продемонстрированы заключения израильских врачей, осматривавших недавно освобождённых заложников. Медики подтвердили, что на телах освобождённых следы избиений, кроме того, они страдали от голода. Хамдан ответил: „Думаю, если у них проблемы с психикой, это из-за того, что Израиль делает с Газой“.

В плену ХАМАС в секторе Газа остаются 116 израильских заложников, похищенных в ходе нападения 7 октября 2023 года, в их числе старики, женщины и дети. Председатель партии „Национальное единство“ и бывший член военного кабинета Бени Ганц в интервью телерадиокомпании Kan заявил, что Израилю известно, что происходит с заложниками, в частности с семьёй Бибас, которая была похищена с двумя маленькими детьми и стала символом событий 7 октября. Ганц сказал, что информация о них будет обнародована, когда для этого будут подходящие условия. Родственники семьи Бибас назвали заявления Ганца безответственными.

При нападении на юг Израиля 7 октября прошлого года вооружённые бойцы ХАМАС убили более 1200 человек, а также похитили и увезли в сектор Газа более 250 заложников – среди них были как израильтяне, так и граждане других государств. В ноябре часть из них удалось освободить путем обмена на палестинских осуждённых, находившихся в израильских тюрьмах.

В руках у группировки по-прежнему остаются более 100 человек, захваченных в Израиле 7 октября. Часть из них, вероятно, уже мертвы. 8 июня в результате спецоперации в секторе Газа были освобождены четверо заложников. Палестинские представители утверждают, что во время рейда израильской армии погибли более 200 человек – преимущественно мирные жители. В воскресенье ХАМАС выступил с утверждением, что в ходе операции погибли и трое других заложников, включая гражданина США. Независимого подтверждения этому нет.