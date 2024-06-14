В Украине отвергли условия Путина о начале мирных переговоров

„Никаких новых „мирных предложений“ от России нет. Субъект Путин озвучил лишь „стандартный набор агрессора“, который звучал уже много раз. Его содержание вполне конкретно, крайне оскорбительно для международного права и абсолютно красноречиво говорит о неспособности нынешнего российского руководства адекватно оценивать реалии“, — приводит слова Михаил Подоляка BBC. Они были опубликованы в соцсети Х (бывший „Твиттер“).

По словам Подоляка, которые приводит BBC, план Путина означает сдачу украинских территорий, отказ от суверенитета, субъектности и защиты.

А снятие западных санкций, считает президентский советник, позволит России „наполнить милитаризованную экономику“ и усилить „информационные провокации по всему миру“.

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал сегодняшние заявления Владимира Путина, который назвал условиями окончания войны вывод украинских войск из четырех регионов страны и отказ Киева от намерения вступить в НАТО.

ВBC приводит цитату Зеленского из его интервью итальянскому телеканалу SkyTG24, где он сравнивает предложения Путина с политикой нацистского лидера Адольфа Гитлера, который также выдвигал все новые территориальные претензии в отношении соседних государств.

„Относительно этих месседжей — они ультимативные. Они ничем не отличаются от ультиматумов, которые были до этого. Мы с вами реально видим, что это второе возрождение нацизма. Это новая волна, потому что этот нацизм российский“, — сказал Зеленский.

По его мнению, пишет „Медуза“ , Путин „не остановится“. „Это то же самое, что делал Гитлер. Вот почему мы не должны доверять этим предложениям“, — приводит его слова агентство Reuters.