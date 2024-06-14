Фельдшер Марина, выступавшая против вакцинации, покинула Латвию и переехала в Россию

Корнатовская (известная также как „фельдшер Марина“) в интервью Андрею Мамыкину, который также ранее перебрался в Россию, заявила, что это было сознательным и самым важным за последние годы решением. „Я советский человек. Я родилась в Советском Союзе, и я всегда его любила“, - заявила 43-летняя Корнатовская. В Россию она переехала более месяца назад.

Корнатовская утверждает, что к ней проявляли интерес латвийские спецслужбы. Она предполагает, что в Латвии на нее заведено уголовное дело.

Фельдшер Рижской Восточной клинической университетской больницы Марина Корнатовская была одним из самых активных противников мер, направленных на ограничение пандемии Covid-19. В декабре 2020 года Корнатовская была задержана по подозрению в распространении информации, угрожающей общественной безопасности, месяц спустя она была уволена. В июне 2022 года прокуратура закрыла уголовный процесс против Корнатовской и политического активиста Валентина Еремеева. В июне 2024 Госполиция начала проверку факта публикации видео, на котором Корнатовская демонстрирует флаг России.

В интервью Андрею Мамыкину Корнатовская заявила, что с тех пор ей не удалось найти работу по специальности в Латвии. Видео, по ее словам, было снято уже после того, как она покинула Латвию.