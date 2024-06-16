16.06.2024, 16:56
Поправки к Закону о защите животных: запретить зоофилию и содержание собак на цепи(29)
ФОТО: | Delfi Meedia
Министерство регионального развития и сельского хозяйства подготовило документ о намерениях внести поправки в Закон о защите животных. Планируется положить конец бесконтрольному разведению животных, запретить зоофилию, кроме, предлагается запретить держать собак на цепи.
Министерство направило заинтересованным сторонам возможные поправки к Закону о защите животных, чтобы те высказали свое мнение. Поправки к закону направлены на то, чтобы улучшить жизнь домашних животных. Предлагается, например, запретить зоофилию, не допускать держать животных на цепи, сократить численность кошек, лицензировать зоомагазины.
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