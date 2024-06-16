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16.06.2024, 16:56

Поправки к Закону о защите животных: запретить зоофилию и содержание собак на цепи

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Собака на цепи.
Собака на цепи.
ФОТО: Mikk Raude | Delfi Meedia

Министерство регионального развития и сельского хозяйства подготовило документ о намерениях внести поправки в Закон о защите животных. Планируется положить конец бесконтрольному разведению животных, запретить зоофилию, кроме, предлагается запретить держать собак на цепи.

Министерство направило заинтересованным сторонам возможные поправки к Закону о защите животных, чтобы те высказали свое мнение. Поправки к закону направлены на то, чтобы улучшить жизнь домашних животных. Предлагается, например, запретить зоофилию, не допускать держать животных на цепи, сократить численность кошек, лицензировать зоомагазины.

Как отметила министр регионального развития Пирет Хартман, случаи жестокого обращения с домашними животными свидетельствуют о том, что нужно решить различные проблемы. В законопроекте предлагаются пути их решения.

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