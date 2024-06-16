Поправки к Закону о защите животных: запретить зоофилию и содержание собак на цепи

Министерство направило заинтересованным сторонам возможные поправки к Закону о защите животных, чтобы те высказали свое мнение. Поправки к закону направлены на то, чтобы улучшить жизнь домашних животных. Предлагается, например, запретить зоофилию, не допускать держать животных на цепи, сократить численность кошек, лицензировать зоомагазины.