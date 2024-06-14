Урмо Соонвальд: вчера, к сожалению, эстонское правительство приблизило к нам войну(1)
Название статьи образное, но в целом реакция Партии реформ и Eesti 200 на желание Мартина Херема и Кусти Сальма немедленно найти 1,6 миллиарда для улучшения безопасности Эстонии показала нерешительность нашего правительства и несуществующую роль социального лидера. Вчерашний день стал самой низкой точкой политики безопасности Эстонии за последние годы.
Позиции командующего Силами обороны Херема и канцлера Министерства обороны Сальма, людей, разуверившихся в эстонских политиках, ясны, и я не уверен, есть ли в апелляции или в Комиссии по государственной обороне Рийгикогу люди, которые смогли бы спорить с ними в сегодняшних обстоятельствах, независимо от их прежних позиций и независимо от того, доверила ли им политическая партия место в соответствующей комиссии.