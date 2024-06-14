Урмо Соонвальд: вчера, к сожалению, эстонское правительство приблизило к нам войну

Позиции командующего Силами обороны Херема и канцлера Министерства обороны Сальма, людей, разуверившихся в эстонских политиках, ясны, и я не уверен, есть ли в апелляции или в Комиссии по государственной обороне Рийгикогу люди, которые смогли бы спорить с ними в сегодняшних обстоятельствах, независимо от их прежних позиций и независимо от того, доверила ли им политическая партия место в соответствующей комиссии.

Херем о 1,6 миллиардах: „Мы оценили, каким может быть наш противник в случае военной агрессии и каковы его вооружения, техника или возможности, каковы будут эти цели. Мы прикинули, какую часть из них мы должны суметь уничтожить, чтобы защитить Эстонию, и отсюда идет этот расчет по танкам, бронетехнике, самолетам и ракетам. Есть много вещей, которые в любом смысле будут оставлены так называемому НАТО, будь то силы, которые прибудут сюда, в Эстонию, чтобы поддержать нас, или подразделение более высокого уровня, которое каким-то образом уничтожит противника с воздуха, это уже вопрос. Там есть часть союзников, и есть наша часть. Никто из НАТО не говорил нам, что мы должны выполнять такую ​​роль, но это все, что мы знаем“.