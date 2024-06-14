14.06.2024, 16:02
Осторожно, эвакуация машин! На Петровской площади в Нарве будут убирать машины
ФОТО: Delfi Meedia
В связи с проведением общественного мероприятия, посвященного Дню обороны, 22 и 23 июня Петровская площадь будет закрыта для въезда, сообщает в группе в фейсбуке представитель городской управы.
Автомобили, припаркованные на площади, будут эвакуировать в ночь с 20 на 21 июня и с 22 на 23 июня.
Часто люди, отправляющиеся в Россию, оставляют свои автомобили на Петровской площади, из-за чего там часто происходит скопление транспорта.
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