Осторожно, эвакуация машин! На Петровской площади в Нарве будут убирать машины

Автомобили, припаркованные на площади, будут эвакуировать в ночь с 20 на 21 июня и с 22 на 23 июня.

Часто люди, отправляющиеся в Россию, оставляют свои автомобили на Петровской площади, из-за чего там часто происходит скопление транспорта.

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