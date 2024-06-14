МНЕНИЕ | Юрий Трофимов: электронное голосование, кто гарант безопасности?

Автор статьи провёл исследование на тему доступных технологий при организации тайного голосования электронным способом и делится наблюдениями с читателями. Тема касается всех видов коллективного принятия решений, включая голосование, аукционы, опросы, где имеет значение достоверность выбора с гарантированной проверкой на отсутствие фальсификаций.

Давайте представим, человек участвует в электронном голосовании. Какой главный вопрос возникает у большинства участников? Будет ли учтён мой голос: не потеряется ли он при обработке и как можно проверить после голосования участие моего голоса в результатах голосования? Попробуем разобраться: как современные технологии могут гарантировано дать избирателю ответ на вопрос: „учтён ли мой голос“.

Хочется вспомнить суть судебного иска EKRA под номером 5-23-20 в марте 2023 г. против Избирательной комиссии. EKRA выразила претензию к нарушению статьи 60 Конституции и статьи 1 части 2 Закона о выборах в Рийгикогу. Приведённые статьи создают предпосылки к системе электронного голосования, которая должна обеспечивать надёжность и быть проверяемой.

Не так давно компания Norstat проводила исследование по вопросу доверия населения Эстонии к результатам электронного голосования. Выводы исследования оказались столь не однозначные, что Рийгикогу собирается обратиться к Венецианской Комиссии (Европейская Комиссия за демократию через право) для заключения об избирательной системе с применением электронного голосования. Результатом такого запроса, хочется верить, будет польза обществу, потому что для вынесения решения потребуется провести всесторонний аудит: и на соответствие законодательства Эстонии регламенту № 910/2014 (ЕС), и на соответствие разработанных программных средств местным законам, и на механизмы сбора цифровых подписей на голосованиях. Есть надежда получить больше сведений о соответствии разработанной инфраструктуры для голосования требованиям Европейского Союза.

Цифровую подпись подделать не получится