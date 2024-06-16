16.06.2024, 09:05
АНАЛИЗ | На пост верховного представителя ЕС по иностранным делам претендует Кая Каллас, но называются и другие имена(18)
ФОТО: | Delfi Meedia
В эти дни, когда премьер-министр Эстонии оказалась в центре внутриполитических разборок, её шансы стать верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности кажутся как никогда высокими.
В среду, 12 июня, издание Politico писало о том, что пазл в высших органах власти Евросоюза практически собран. В пятницу Financial Times, ссылаясь на послов нескольких стран-членов Евросоюза, написал о том, что наиболее реалистичный сценарий следующий: Урсула фон дер Ляйен вновь станет председателем Еврокомиссии, Роберта Метсола - председателем Европарламента, Антониу Кошта - председателем Евросовета, а Кая Каллас - главой внешней политики ЕС. Об этом портал Delfi писал во вторник.
Уже заказано?