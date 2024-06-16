АНАЛИЗ | На пост верховного представителя ЕС по иностранным делам претендует Кая Каллас, но называются и другие имена

В среду, 12 июня, издание Politico писало о том, что пазл в высших органах власти Евросоюза практически собран. В пятницу Financial Times, ссылаясь на послов нескольких стран-членов Евросоюза, написал о том, что наиболее реалистичный сценарий следующий: Урсула фон дер Ляйен вновь станет председателем Еврокомиссии, Роберта Метсола - председателем Европарламента, Антониу Кошта - председателем Евросовета, а Кая Каллас - главой внешней политики ЕС. Об этом портал Delfi писал во вторник.

Издание Financial Times в статье, проиллюстрированной фотографией Каи Каллас, пишет о том, что назначение премьер-министра Эстонии на пост верховного представителя по иностранным делам, который в настоящее время занимает Жозеп Боррель, обеспечит географический баланс, которого требуют, в частности, страны восточного блока. Действительно, за двадцать лет, прошедших после расширения Евросоюза на восток, только представители Польши занимали несколько высоких постов: её нынешний премьер-министр Дональд Туск был председателем Евросовета, а евродепутат Ежи Бузек - председателем Европарламента.