Правда ли, что Киевский метрополитен выпустил проездные билеты с изображением целующихся мужчин?
В июне 2024 года в Telegram-каналах появились сообщения о том, что Киевский метрополитен разработал специальный дизайн транспортных карт, приуроченный к Месяцу гордости. Мы проверили достоверность таких публикаций.
В начале июня в Telegram стало распространяться изображение нового проездного на киевский общественный транспорт, а в подписях к картинке утверждалось, что дизайн был представлен Киевским метрополитеном. Подобные посты разместили, например, каналы „Мир Михаила Онуфриенко“ (236 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Такер Карлсон для России“ (63 000), „Пираты Чёрного моря: Фашистский покемон“ (54 000) и Nina Vatt (39 000). Новость также попала в публикации некоторых российских СМИ и пользователей Facebook, „ВКонтакте“, Х и LiveJournal.
Во многих странах мира в июне отмечают Месяц гордости (Pride Month) и проводят мероприятия, которые привлекают внимание к проблемам сообщества ЛГБТ+, призывают к толерантности и борьбе за равные права. Как утверждают пророссийские Telegram-каналы, именно к прайду Киевский метрополитен приурочил выпуск транспортной карты в новом дизайне. Однако на сайте и страницах метро в Facebook и X нет никаких упоминаний обновлённого проездного.
В нижней части карты с вирусного изображения расположен логотип и надпись „Київ цифровий“ — это онлайн-сервис для жителей и гостей столицы Украины, в котором пользователи могут оплатить различные услуги, узнать о проходящих в городе культурных мероприятиях, поучаствовать в голосованиях о благоустройстве, а также купить проездные билеты на общественный транспорт. На сайте „Київ цифровий“ и в мобильном приложении представлено только два дизайна проездных билетов: для разовой поездки и для пополняемой транспортной карты.
Ни на одном из официальных ресурсов сервиса не упомянут обновлённый дизайн проездного, выпуск которого якобы приурочен к Месяцу гордости.
Судя по публикациям сервиса „Київ цифровий“ в Facebook и Telegram, последняя лимитированная серия транспортных карт в необычном дизайне вышла в декабре 2021 года — тогда вместо традиционного синего цвета в оформлении 5000 проездных был использован снежно-белый.
В переписке с фактчекерами из грузинского проекта „Детектор мифов“ представители сервиса „Київ цифровий“ опровергли новость о выпуске транспортной карты, приуроченной к Месяцу гордости, и назвали вирусное изображение фейком.
Самая ранняя публикация о приуроченном к прайду проездном, которую удалось обнаружить „Проверено“, появилась в Telegram-канале „Такер Карлсон на русском и другие“ (16 000 просмотров) 4 июня в 12:59 по московскому времени. Этот канал неоднократно упоминался в наших разборах как распространитель фейков об Украине, США и странах Евросоюза.
Таким образом, сообщения о новом дизайне транспортной карты в Киеве не соответствуют действительности. Упоминаний этого нововведения нет на ресурсах Киевского метрополитена, а сервис „Київ цифровий“ отрицает выпуск такого проездного.
Итог: Фейк