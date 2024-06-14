Правда ли, что Киевский метрополитен выпустил проездные билеты с изображением целующихся мужчин?

Во многих странах мира в июне отмечают Месяц гордости (Pride Month) и проводят мероприятия, которые привлекают внимание к проблемам сообщества ЛГБТ+, призывают к толерантности и борьбе за равные права. Как утверждают пророссийские Telegram-каналы, именно к прайду Киевский метрополитен приурочил выпуск транспортной карты в новом дизайне. Однако на сайте и страницах метро в Facebook и X нет никаких упоминаний обновлённого проездного.

В нижней части карты с вирусного изображения расположен логотип и надпись „Київ цифровий“ — это онлайн-сервис для жителей и гостей столицы Украины, в котором пользователи могут оплатить различные услуги, узнать о проходящих в городе культурных мероприятиях, поучаствовать в голосованиях о благоустройстве, а также купить проездные билеты на общественный транспорт. На сайте „Київ цифровий“ и в мобильном приложении представлено только два дизайна проездных билетов: для разовой поездки и для пополняемой транспортной карты.

Ни на одном из официальных ресурсов сервиса не упомянут обновлённый дизайн проездного, выпуск которого якобы приурочен к Месяцу гордости.

Судя по публикациям сервиса „Київ цифровий“ в Facebook и Telegram, последняя лимитированная серия транспортных карт в необычном дизайне вышла в декабре 2021 года — тогда вместо традиционного синего цвета в оформлении 5000 проездных был использован снежно-белый.