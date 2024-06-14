МНЕНИЕ | Война в Украине: уроки, которые на Западе никак не выучат

Рассматривая историю войны в Украине, начиная с широкомасштабного вторжения России в феврале 2022-го, нетрудно заметить, как волнообразно меняется отношение большинства союзников к оказываемой Киев у помощи в зависимости от информационного фона. При этом становится все более очевидным, что в столицах ведущих запад ных держав ничему не учатся. А платить за это приходится украинцам своими жизнями.

Поначалу почти все ожидали скорого падения Украины и поставляли в основном легкое оружие в расчете на переход конфликта в стадию партизанской войны. Но к апрелю 2022-го, понеся большие потери, россияне, чтобы не попасть в окружение, были вынуждены срочно ретироваться с севера, заткнуть возникшие дыры на юге и хотя бы там стабилизировать сильно растянувшуюся линию фронта. Пришло понимание, что украинцы сумели отстоять Киев – и исход войны вовсе не предрешен. Колоссальные разрушения, которыми сопровождались боевые действия, показанные всему миру последствия массовых военных преступлениях россиян на освобожденных территориях – все это поразило западную общественность и вынудило политиков изменить свое отношение к войне.