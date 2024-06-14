МНЕНИЕ | Угроза, больше чем реальность. Есть ли у Путина чем ответить Западу на удары по России?

В день удара по харьковскому гипермаркету украинские власти заговорили о том, что им необходимо разрешение бить западным дальнобойным оружием по территории России, где сосредоточены военные склады, пусковые ракетные установки, штабы и скопление живой силы. Западным странам нечем было крыть – кадры из Харькова говорили сами за себя. Россия безнаказанно обстреливает мирный город, а ВСУ не могут эффективно ударить по региону РФ, так как это запрещено.

Россия безнаказанно обстреливает мирный город, а ВСУ не могут эффективно ударить по региону РФ, так как это запрещено.

Все это происходило на фоне ежедневных прилетов по российскому Белгороду. Когда армия РФ начала наступление на Харьков, Белгород остался позади наступающих и стал тыловым городом, где сосредотачивались силы и средства для поддержки наступающих. По ним наносила удары украинская сторона и делала это крайне ограниченными средствами, так как большинство западных стран-поставщиков запрещали бить своим оружием по международно-признанной территории России, в отличие от оккупированных территорий Украины, которые считает российскими только Кремль .

Самым резонансным стал удар 25 мая, нанесенный по строительному гипермаркету „Эпицентр“. Ракета попала в магазин посреди рабочего дня, когда в нем находилось 200 человек. В результате взрыва ракеты начался пожар, который быстро распространился на площади около 20 тыс. кв. метров. Итог – 16 погибших и десятки пострадавших. Российская сторона цинично заявила, что гипермаркет использовался ВСУ для хранения боеприпасов, и посчитала магазин строительных товаров „легитимной целью“, игнорируя тот факт, что днем там находились покупатели, которые и погибли от российской то ли бомбы, то ли ракеты. Почему не нанести удар по „военному объекту“ ночью, когда там никого не будет? Потому, что наводить страх на мирное население нужно человеческими жертвами, а не точечными ударами, и российская сторона давно демонстрирует этот тезис.

Когда в начале мая российские войска начали наступление на харьковском направлении из Белгородской области, то одновременно принялись утюжить ракетами сам Харьков. Каждый день приходили сообщения о попаданиях в жилые кварталы с многочисленными жертвами среди мирного населения.

Всю последующую неделю западные страны снимали запрет на использование своего оружия по территории России. Пока это касается Белгородской и Брянской областей. Помимо артиллерийских снарядов дальностью до 40 км, туда могут бить ракеты GMRLS систем HIMARS дальностью в 84 км вглубь российской территории и крылатые ракеты Storm Shadow и SKALP англо-французского производства, способные проникать на 250 км.

Результаты не заставили себя ждать. В районе Белгорода были уничтожены системы ПВО С-300 и С-400, которые могли обстреливать Харьков переделанными зенитными ракетами, а на днях в одном из пансионатов около города Шебекино был поражен командный пункт 6-й армии, наступающей на Харьков.

Вот тут и начался выход Владимира Путина - второй этап учений тактических ядерных сил в Беларуси. Пропагандисты демонстрируют, как в систему „Искандер-М“, способную бить на 500 км, загружают ядерный заряд. Мол, „смотрите, у меня есть кое-что помощнее ваших ATACMS, и я могу ответить тактическим ядерным ударом на обстрелы российской территории“, - как бы говорит Западу Путин.

Но это еще не все. „Если кто-то считает возможным отправлять оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории, то почему у нас нет права поставлять оружие того же класса туда, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?“ - сказал Владимир Путин.

То есть Иран и йеменские хуситы могут обзавестись „Искандерами“ для обстрелов американских военных баз на Ближнем Востоке? Отличное заявление от лидера, который из-за нехватки собственных, сам закупает у Ирана беспилотники и снаряды у Северной Кореи.

В принципе, все возможно, если этого захотят в Кремле. Можно доставить пусковую ракетную установку в Йемен, но и американцы не будут спать и скорее всего ее быстро уничтожат. Для настоящей эскалации конфликта с Западом Путину придется поставить на Ближний Восток несколько ракетных дивизионов, а где их взять в товарных количествах, когда и в Украине не хватает?

Вести войну на два фронта – и в Украине, и на Ближнем Востоке – это весьма дорогое „удовольствие“ и под силу ли оно сейчас России, большой вопрос.

* Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

* Редакция RusDelfi приглашает к сотрудничеству авторов, имеющих собственное мнение по политическим, экономическим, социальным и культурным вопросам. Пишите нам на адрес rus@delfi.ee с пометкой „в рубрику мнений“!