МНЕНИЕ | Лаури Лаатс: внутрипартийные разногласия в EKRE – только начало, евровыборы открыли ящик Пандоры

Наконец-то в эстонской политике начало что-то происходить! Результаты выборов в Европарламент настолько повысили политическую температуру, что крышка слетела, и весь пар, накопившийся с прошлогодних выборов в Рийгикогу, вырвался наружу. Точнее говоря, наконец-то появился ряд новых политических комбинаций, которые дают возможность выйти из политического тупика - можно говорить, что эти выборы стали крайне важными для Эстонии. Было бы уместно начать со свежих новостей, а именно, с внутреннего конфликта в EKRE, который стали пытаться решать через СМИ и который вечером 11 июня получил продолжение – из партии был исключен целый ряд политиков. Самые известные среди них – депутаты нынешнего созыва парламента Хенн Пыллуаас и Яак Валге, а также планировавший баллотироваться на пост председателя EKRE Сильвер Куусик.