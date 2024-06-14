Мнение
14.06.2024, 12:02

МНЕНИЕ | Лаури Лаатс: внутрипартийные разногласия в EKRE – только начало, евровыборы открыли ящик Пандоры

 
Лаури Лаатс
Лаури Лаатс (слева) и Яак Мадисон
Лаури Лаатс (слева) и Яак Мадисон
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Не стоит забывать, что начавшийся хаос может легко вызвать цепную реакцию, что может отразиться и на хрупкой таллиннской власти.

Наконец-то в эстонской политике начало что-то происходить! Результаты выборов в Европарламент настолько повысили политическую температуру, что крышка слетела, и весь пар, накопившийся с прошлогодних выборов в Рийгикогу, вырвался наружу. Точнее говоря, наконец-то появился ряд новых политических комбинаций, которые дают возможность выйти из политического тупика - можно говорить, что эти выборы стали крайне важными для Эстонии. Было бы уместно начать со свежих новостей, а именно, с внутреннего конфликта в EKRE, который стали пытаться решать через СМИ и который вечером 11 июня получил продолжение – из партии был исключен целый ряд политиков. Самые известные среди них – депутаты нынешнего созыва парламента Хенн Пыллуаас и Яак Валге, а также планировавший баллотироваться на пост председателя EKRE Сильвер Куусик.

Куда уйдут бывшие члены EKRE?

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