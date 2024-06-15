А это не опасно? AirBaltic торгует билетами на полеты над территорией России

На сайте национальной компании airBaltic можно купить билеты на прямой рейс BTI7746 Рига-Ташкент. Если посмотреть в „детали полета“, то его выполняет Uzbekistan Airways. А если открыть Flightradar24 или Flightaware, то можно увидеть, что лететь прийдется над территорией России. Разве это не опасно? А если случится „аварийная посадка“, как с Ryanair в Минске? А если... попадет? Порталу Delfi ответили представители airBaltic и Госагентства гражданской авиации.