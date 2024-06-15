А это не опасно? AirBaltic торгует билетами на полеты над территорией России
На сайте национальной компании airBaltic можно купить билеты на прямой рейс BTI7746 Рига-Ташкент. Если посмотреть в „детали полета“, то его выполняет Uzbekistan Airways. А если открыть Flightradar24 или Flightaware, то можно увидеть, что лететь прийдется над территорией России. Разве это не опасно? А если случится „аварийная посадка“, как с Ryanair в Минске? А если... попадет? Порталу Delfi ответили представители airBaltic и Госагентства гражданской авиации.
Как часто перед покупкой билета на сайте своей национальной авиакомпании пассажиры задумываются о том, кто реализует рейс и над какой территорией они полетят? Тем более, что airBaltic всегда настаивал: безопасность полетов, пассажиров и экипажа — главный приоритет компании. К примеру, именно так обосновали четыре дня ожидания эвакуационного рейса для граждан Латвии из Израиля после атаки „ХАМАС“.