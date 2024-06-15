15.06.2024, 15:56
„Спасибо убийцам в Кремле!“ В Латвии подвели итоги первого года перевода образования на госязык
ФОТО: | Shutterstock
Родители редко общаются дома с детьми на латышском. Большинство школьников встречаются с госязыком только в школе. В школе с ними общаются полностью на госязыке чуть больше, чем на половине предметов (это в классах, которые перешли). А от политиков слышно, что русский язык — язык путинистов и предателей. Министерство образования Латвии устроило конференцию, где подвело итоги первого года Единой школы — перевода образования на госязык. Почетный гость — родоначальник идеи Карлис Шадурскис. Подробности - delfi.lv.
После трогательного выступления учеников 88-й школы на тему „Теперь ты знаешь, что такое Латвия? Эта земля - моя Родина!“, комплиментами обменялись бывший министр Шадурскис и нынешняя Чакша.
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