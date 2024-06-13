Суд в Польше отказал в экстрадиции в Литву напавших на Волкова

Решение в отношении одного из подозреваемых было принято 13 июня. Сегодня же стало известно, что на прошлой неделе аналогичный отказ в экстрадиции последовал и в отношении второго.

Сообщается, что оба подозреваемых - граждане Польши. В Литве, где и произошло нападение на Волкова в марте этого года, им заочно предъявлено обвинение в умышленном нанесении лёгкого вреда здоровью по мотивам ненависти. За это преступление может грозить как штраф, так и реальный срок.

Нападение на Волкова произошло в Вильнюсе 12 марта, менее чем через месяц после смерти Навального в российской колонии. Соратника Навального несколько раз ударили молотком, он получил перелом. Волкову удалось отбиться. В организации нападения он обвинил Кремль. В конце апреля двое подозреваемых были задержаны в Польше. Был также задержан гражданин Беларуси — предполагаемый организатор нападения. Относительно его суды в Польше пока решений не принимали.

Польская газета Wyborcza со ссылкой на источник в среде футбольных фанатов сообщала, что один из задержанных — кикбоксёр, предположительно связанный с группировкой фанатов футбольного клуба „Легия“. Второй подозреваемый предположительно Гжегож Дашковский, житель города Быдгощ, который ранее, по данным издания The Insider, напал в Аргентине на жену поддерживающего ФБК экономиста Максима Миронова.

В каких именно преступлениях обвиняют их в Польше, не сообщается.

Власти страны в последнее время неоднократно выступали с утверждениями, что российские спецслужбы стоят за поджогами и попытками диверсий в стране. Для этого, как утверждается, вербуются лица, связанные с криминальным миром.