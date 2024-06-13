Правда ли, что Эйнштейн — автор цитаты о двух способах прожить жизнь?

Фразу о присутствии в жизни чудес с указанием на авторство Эйнштейна можно встретить на сайтах с подборками цитат и афоризмов, в статьях с крылатыми фразами физика и в мотивационной литературе. Высказыванием также делятся пользователи соцсетей („ВКонтакте“, Facebook, Instagram) и блог-платформ.

Альберт Эйнштейн умер в 1955 году, и за почти 70 лет, прошедших с момента его смерти, все его известные работы, письма и другие тексты были тщательно изучены, большинство из них оцифрованы и опубликованы в открытом доступе. Согласно завещанию физика, значительная часть его архивов была передана Еврейскому университету в Иерусалиме. Похожие ресурсы с оцифрованными работами и письмами созданы сотрудниками Принстонского университета и Калифорнийского технологического университета в США. Несмотря на то что разбираемое высказывание популярно не только в русскоязычном, но и в англоязычном сегменте интернета (в формулировке „There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle“), ни в одной из этих баз данных ничего подобного „Проверено“ обнаружить не удалось.

В некоторых русскоязычных источниках указано, что цитата взята из книги Эйнштейна „Мир, каким я его вижу“. Впервые она была издана на немецком языке в 1934 году, а через год переведена на английский. Ни в одной из этих версий найти разбираемую цитату или что-либо близкое к ней по смыслу не удалось.

В 2011 году Принстонский университет издал сборник The Ultimate Quotable Einstein, в котором собраны высказывания учёного. Составители также включили в книгу раздел с цитатами, приписываемыми учёному ошибочно. Среди них — фраза о двух способах прожить жизнь.