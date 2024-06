Правда ли, что Эйнштейн — автор цитаты о двух способах прожить жизнь?

Альберт Эйнштейн умер в 1955 году, и за почти 70 лет, прошедших с момента его смерти, все его известные работы, письма и другие тексты были тщательно изучены, большинство из них оцифрованы и опубликованы в открытом доступе. Согласно завещанию физика, значительная часть его архивов была передана Еврейскому университету в Иерусалиме. Похожие ресурсы с оцифрованными работами и письмами созданы сотрудниками Принстонского университета и Калифорнийского технологического университета в США. Несмотря на то что разбираемое высказывание популярно не только в русскоязычном, но и в англоязычном сегменте интернета (в формулировке „There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle“), ни в одной из этих баз данных ничего подобного „Проверено“ обнаружить не удалось.