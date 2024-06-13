Правда ли, что Эйнштейн — автор цитаты о двух способах прожить жизнь?
В интернете популярна цитата, приписываемая нобелевскому лауреату: „Есть только два способа прожить жизнь. Первый — будто чудес не существует. Второй — будто кругом одни чудеса“. Мы разобрались, говорил ли физик что-либо подобное.
Фразу о присутствии в жизни чудес с указанием на авторство Эйнштейна можно встретить на сайтах с подборками цитат и афоризмов, в статьях с крылатыми фразами физика и в мотивационной литературе. Высказыванием также делятся пользователи соцсетей („ВКонтакте“, Facebook, Instagram) и блог-платформ.
Альберт Эйнштейн умер в 1955 году, и за почти 70 лет, прошедших с момента его смерти, все его известные работы, письма и другие тексты были тщательно изучены, большинство из них оцифрованы и опубликованы в открытом доступе. Согласно завещанию физика, значительная часть его архивов была передана Еврейскому университету в Иерусалиме. Похожие ресурсы с оцифрованными работами и письмами созданы сотрудниками Принстонского университета и Калифорнийского технологического университета в США. Несмотря на то что разбираемое высказывание популярно не только в русскоязычном, но и в англоязычном сегменте интернета (в формулировке „There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle“), ни в одной из этих баз данных ничего подобного „Проверено“ обнаружить не удалось.
В некоторых русскоязычных источниках указано, что цитата взята из книги Эйнштейна „Мир, каким я его вижу“. Впервые она была издана на немецком языке в 1934 году, а через год переведена на английский. Ни в одной из этих версий найти разбираемую цитату или что-либо близкое к ней по смыслу не удалось.
В 2011 году Принстонский университет издал сборник The Ultimate Quotable Einstein, в котором собраны высказывания учёного. Составители также включили в книгу раздел с цитатами, приписываемыми учёному ошибочно. Среди них — фраза о двух способах прожить жизнь.
Портал The Quote Investigator, специализирующийся на исследовании авторства расхожих цитат, обнаружил, что нобелевскому лауреату высказывание начали приписывать ещё при жизни. Американский географ Гилберт Фаулер Уайт в своих заметках 1942 года упоминал эту фразу, указывая в качестве её автора именно Эйнштейна. Можно было бы предположить, что физик мог произнести эти слова в разговоре с Уайтом, поскольку учёные жили в одно время, однако „Проверено“ не удалось подтвердить, что они были знакомы. Поэтому более вероятным кажется, что Уайт просто ошибся с авторством цитаты.
Эйнштейну регулярно (и бездоказательно) приписывают афоризмы о жизни и науке. Соперничать с учёным в количестве цитат, разошедшихся под его именем, но не принадлежащих ему, может разве что американский писатель Марк Твен. „Проверено“ уже разбирало ошибочно приписанные Эйнштейну высказывания о том, что „только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом“, „только две вещи бесконечны: Вселенная и человеческая глупость“ и „самая большая глупость — делать то же самое и надеяться на другой результат“.
Таким образом, нет никаких подтверждений того, что Эйнштейн имеет какое-либо отношение к цитате о двух способах прожить жизнь, зависящих от веры человека в чудеса. Впрочем, в отличие от многих других подобных случаев, приписывать это высказывание нобелевскому лауреату начали не в интернете, а ещё при жизни учёного.
Итог: Неверная атрибуция цитаты