Ереван отозвал посла из Минска после слов Лукашенко о войне

Причиной своего решения Пашинян назвал недавнее высказывание Лукашенко о военном конфликте между Ереваном и Баку, в результате которого Азербайджан взял под свой контроль весь Нагорный Карабах. В ходе визита в Баку в середине мая Лукашенко назвал войну за регион „освободительной“ и рассказал об обсуждении исхода перед ее началом с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. „Мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу“, - заявил тогда белорусский правитель.

Премьер-министр Армении также уточнил, что именно позиция Лукашенко о войне в Нагорном Карабахе повлияла на решение Еревана о возможном выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В марте Армения фактически приостановила свое членство в этой организации, а в начале мая Ереван заявил, что прекращает финансирование деятельности ОДКБ.

Заявления происходят на фоне массовых протестов в Армении

Накануне в Ереване полиция разогнала акцию протеста у парламента Армении. На митинге были задержаны около 100 человек, пишут местные СМИ со ссылкой на данные МИД страны. Еще 100 гражданских и полицейских, по данным местного Минздрава, обратились за медицинской помощью.

В парламенте Армении во время акции выступал Никол Пашинян. Один из лидеров протеста, глава движения „Тавуш во имя Родины“, руководитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян призвал протестующих перекрыть вход в парламент, чтобы премьер не смог оттуда выйти.

Массовые протесты в Армении с требованием отставки Никола Пашиняна длятся уже больше месяца. Причиной недовольства их участников стала делимитация границы страны с Азербайджаном, в результате которой четыре села перешли под контроль Баку. Власти в Ереване заявляли, что делимитация позволит Армении снизить риски, связанные с безопасностью. Однако оппозиция сочла эти действия территориальной уступкой.

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