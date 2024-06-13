Правда ли, что в честь Месяца гордости арку Дружбы народов в Киеве покрасили в цвета ЛГБТ-флага?

На распространяемом видео арка показана с нескольких ракурсов, причём на её своде действительно видна радужная расцветка. Отметим, что на монумент нанесено лишь пять цветов (оранжевый, жёлтый, зелёный, синий и фиолетовый), в то время как классический флаг ЛГБТ — шестицветный (к вышеперечисленным добавляется красный). При этом в центре ролика показан титр с предполагаемой цитатой главы Украинского института национальной памяти Антона Дробовича: „Бывшую арку Дружбы народов необязательно сносить. Как вариант — превратить её в символ ЛГБТ“.

Арку Дружбы народов возвели в Киеве в начале 1980-х годов, а 14 мая 2022 года власти украинской столицы переименовали её в арку Свободы украинского народа. Мэр города Виталий Кличко пояснил , что это было сделано в рамках политики декоммунизации. 17 апреля 2024 года решением министерства культуры и информационной политики Украины арка была изъята из реестра недвижимых памятников и объектов культурного наследия. В заявлении ведомства отмечалось , что тем самым монумент утратил статус памятника истории и может быть демонтирован. Однако 25 апреля департамент культуры Киевской городской государственной администрации сообщил , что в столице не будут демонтировать одну из „визитных карточек города“, но пространство возле неё реорганизуют.

Во многих странах июнь считается Месяцем гордости — именно тогда там проходят демонстрации и другие мероприятия, посвящённые правам ЛГБТК+. 3 июня 2024 года в Сети появились посты, авторы которых утверждали: в честь прайда власти Киева перекрасили арку Свободы украинского народа, ранее известную как арка Дружбы народов. В качестве подтверждения к публикациям нередко прилагалось видео, которое, например, Telegram-канал „ Zлой пруф️ “ (203 000 просмотров) прокомментировал так: „Ввиду приближающегося в Гейропе сезона гей-парадов хохлы тоже решили не отставать и окрасили арку Дружбы народов в цвета ЛГБТ“.

Похожие слова Дробович действительно произносил в интервью агентству „Интерфакс–Украина“, опубликованном 20 мая. В беседе он заявил, что демонтаж арки „с точки зрения содержаний и контекстов более естественен“, но отметил, что её можно сохранить, „если город и община её по-настоящему переосмыслят“. Журналист напомнил, что ранее Дробович высказывал идею раскрасить арку в цветах радуги, и спросил, целесообразно ли это, учитывая „предыдущую попытку“ и сохраняющуюся в Украине стигматизацию сообщества ЛГБТК+. Глава Института нацпамяти ответил так:

„Я вижу три сценария развития событий вокруг этого объекта. Первый сценарий — полный демонтаж. Второй вариант — оставить всё как есть, и тогда будет демонтаж принудительный, потому что рано или поздно это сделают сами граждане, как сделали с Лениным. Третий вариант — оставить арку и сделать, как в 2017 году, из неё радугу как символ ЛГБТ или просто символ радуги над водой. Почему лично мне из всех предыдущих вариантов радуга понравилась больше всего? Ибо она единственная действительно придаёт другое значение“.

И интервьюер, и Дробович говорили о предыдущей попытке разукрасить арку в радужные цвета, предпринятой в 2017 году, когда Киев принимал „Евровидение“. Конкурс проходил под слоганом Celebrate Diversity („Празднуем разнообразие!“), а проект по украшению монумента назвали Arc of Diversity („Арка разнообразия“). Однако арку не совсем перекрашивали — на самом деле её начали заклеивать полосами разноцветной плёнки. До конца это сделать не удалось из-за начавшихся протестов — праворадикальные активисты (в том числе из „Правого сектора“ и партии „Свобода“) усмотрели в проекте „скрытую пропаганду ЛГБТ“ и заблокировали работы. Их не смутило, что в арку много лет была встроена разноцветная подсветка, благодаря которой в тёмное время суток конструкция светилась как радуга.