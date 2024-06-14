Однокурсник Путина: „Он поступает как Брежнев в конце жизни!“ На веках Путина появилось странное новообразование

Здоровье и внешний вид Владимира Путина привлекают большое внимание во всем мире. Даже незначительные изменения во внешности могут быть признаком проблем со здоровьем. В последние недели на левом веке Путина были замечены отек и покраснение. Когда он выступал на форуме в Санкт-Петербурге, было видно, что это новообразование увеличилось в размерах.