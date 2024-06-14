За рубежом
14.06.2024, 14:33

Однокурсник Путина: „Он поступает как Брежнев в конце жизни!“ На веках Путина появилось странное новообразование

 
Новообразование на веке у Владимира Путина
Новообразование на веке у Владимира Путина
ФОТО: facebook.com/jirnov

Путин на самом деле очень здоровый 72-летний мужчина, как бы многим не хотелось думать иначе“, — утверждает бывший агент КГБ Сергей Жирнов.

Здоровье и внешний вид Владимира Путина привлекают большое внимание во всем мире. Даже незначительные изменения во внешности могут быть признаком проблем со здоровьем. В последние недели на левом веке Путина были замечены отек и покраснение. Когда он выступал на форуме в Санкт-Петербурге, было видно, что это новообразование увеличилось в размерах.

Delfi поговорил о здоровье Владимира Путина с Сергеем Жирновым, бывшим агентом КГБ и сотрудником российской внешней разведки СВР, который первым заметил это изменение во внешности российского президента. Жирнова и Путина объединяет еще и то, что они в одно время учились в академии внешней разведки имени Андропова.

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