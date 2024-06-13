Баскетболист сборной Эстонии стал чемпионом Бельгийско-нидерландской лиги

Во втором матче финальной серии „Остенде“ обыграл чемпиона Нидерландов „Лейден“ со счетом 79:66 и выиграл финальную серию со счетом 2:0. В первом матче серии клуб Тасса выиграл еще более уверенно - 85:58.

Тасс во второй игре провел на площадке около 13 минут, набрав 4 очка и сделав 2 подбора.

Ранее в этом сезоне Тасс уже стал чемпионом Бельгии, когда „Остенде“ обыграл „Антверпен Джайнтс“ в финальной серии со счетом 3:1.

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