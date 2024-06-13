Соцдемы не могут определиться с кандидатом в старейшины Ласнамяэ(1)
Хотя с момента смены мэра Таллинна прошло уже два месяца, Ласнамяэ остается последним районом столицы, где новая городская администрация (точнее - Социал-демократическая партия) еще не назначила старейшину.
„Социал-демократы выдвинут кандидата на пост старейшины района Ласнамяэ тогда, когда наступит подходящее для этого время“, - сказала лидер столичного округа социал-демократов, вице-мэр Таллинна Мадле Липпус, слова которой в четверг, 13 июня, приводит информационный портал ERR.ee.
„Никакого повода для волнений нет. Если посмотреть на историю, то и раньше в этом районе бывало так, что пост старейшины оставался не занятым в течение даже более продолжительного чем сейчас периода времени. Ласнамяэ - самый крупный район. По сути одно из самых больших самоуправлений Эстонии. И раньше, когда городом руководили центристы, бывало, что поиски подходящего кандидата занимали определенное время - несколько месяцев“, - сказал порталу rus.err бывший руководитель таллиннского отделения Социал-демократической партии, экс-старейшина Пыхья-Таллинна, ныне депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд.
„Не стоит забывать, что таллиннская система управления городом предусматривает такие ситуации. У старейшины есть заместители, а если подходящего заместителя нет, то существуют чиновники, а руководство районом до назначения нового старейшины берет на себя административный секретарь. А так понятно, что старейшина нужен, ведь кто-то должен заниматься стратегическим развитием района. Но в том, что у района пар месяцев нет старейшины, ничего страшного или негативного нет“, - добавил Раймонд Кальюлайд.
Напомним, кто занял должности старейшин в других частях Таллинна: Кристийне - Рената Лукк, партия Eesti 200; Нымме - Кармо Кури, СДП; Кесклинн - Сандер Андла, Партия реформ; Пирита - Дорис Раудсепп, Партия реформ; Пыхья-Таллинн - Кюлли Таммур, Eesti 200; Хааберсти - Анна Леванди, партия Isamaa и Мустамяэ - Марья-Лийза Вейзер, Isamaa.
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