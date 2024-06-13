Соцдемы не могут определиться с кандидатом в старейшины Ласнамяэ

„Социал-демократы выдвинут кандидата на пост старейшины района Ласнамяэ тогда, когда наступит подходящее для этого время“, - сказала лидер столичного округа социал-демократов, вице-мэр Таллинна Мадле Липпус, слова которой в четверг, 13 июня, приводит информационный портал ERR.ee.

„Никакого повода для волнений нет. Если посмотреть на историю, то и раньше в этом районе бывало так, что пост старейшины оставался не занятым в течение даже более продолжительного чем сейчас периода времени. Ласнамяэ - самый крупный район. По сути одно из самых больших самоуправлений Эстонии. И раньше, когда городом руководили центристы, бывало, что поиски подходящего кандидата занимали определенное время - несколько месяцев“, - сказал порталу rus.err бывший руководитель таллиннского отделения Социал-демократической партии, экс-старейшина Пыхья-Таллинна, ныне депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд.

„Не стоит забывать, что таллиннская система управления городом предусматривает такие ситуации. У старейшины есть заместители, а если подходящего заместителя нет, то существуют чиновники, а руководство районом до назначения нового старейшины берет на себя административный секретарь. А так понятно, что старейшина нужен, ведь кто-то должен заниматься стратегическим развитием района. Но в том, что у района пар месяцев нет старейшины, ничего страшного или негативного нет“, - добавил Раймонд Кальюлайд.

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