МНЕНИЕ | Путин грозит бомбой, а Западу не страшно

Как „маловероятную“ оценивает президент США Джо Байден возможность втягивания его страны и союзников по НАТО в прямую войну с Кремлем в связи с тем, что они разрешили украинской армии применять по международно признанной российской территории западные дальнобойные вооружения. Не хотят всерьез комментировать и в Германии недавний откровенный шантаж со стороны Владимира Путина, заговорившего снова о том, что не надо доводить Россию до применения ядерного оружия.

Должно ли это означать, что угрозы Кремля не стоит принимать всерьез? И не может ли НАТО такой самоуверенностью спровоцировать мировую войну, которую многие ждут как почти неизбежную после начала российской полномасштабной агрессии против Украины?

Путинские угрозы и западная реакция

Владимир Зеленский „носится по миру, стараясь втянуть в войну как можно больше стран, доведя конфликт России с Украиной, ведущийся при помощи обычных вооружений, до мировой ядерной войны“, уверяют в один голос российские пропагандисты, начиная с Владислава Суркова, открытые и тайные союзники Путина на Западе, вроде венгерского премьера Виктора Орбана и, наконец, рядовые граждане западных стран, которые воевать не хотят и не готовы. Путин подогревает эти страсти, откровенно угрожая применить атомную бомбу и рассуждая о плотности населения в европейских странах в контексте возможного ядерного удара, а также напоминая о российской ядерной доктрине, которая допускает превентивное применение подобного оружия в случае угрозы суверенитету страны.

Однако эти угрозы на западных и украинских политиков действуют тем хуже, чем чаще они звучат. Примите всерьез нашего президента, почти молят уже российские дипломаты, но из усилия, похоже, тщетны. Тут работает простая логика: если Россия не применила ядерное оружие в тот момент, когда могла переломить ход войны, не использовала его после того, как Украина начала наносить удары по Крыму и Черноморскому флоту, то где же та „красная линия“, которая действительно не оставит Путину выбора?