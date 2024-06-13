Эстония и другие страны потребовали ограничить передвижение российских дипломатов по Европе

„Мы считаем, что ЕС должен строго… ограничить передвижение членов российских дипломатических миссий и членов их семей только на территорию государства их аккредитации“, — говорится в письме. „Эта мера существенно сузит оперативное пространство для российских агентов“.

Чехия, которая возглавляет инициативу при поддержке стран Балтии, Дании, Польши, Румынии и Нидерландов, столкнулась с диверсями, которые устроили российские агенты. В прошлом месяце НАТО выступило с заявлением, осуждающим гибридную деятельность России в странах Центральной и Восточной Европы. Однако по словам POLITICO, не все страны поддерживают чешское предложение: говорят, что Германия, Австрия, Франция и Италия относятся к нему скептически.

На данный момент обладатели дипломатических паспортов могут перемещаться без национальных виз по странам ЕС, а также Швейцарии, Норвегии и Исландии.

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