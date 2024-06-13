МНЕНИЕ | Сайковский: „Победа Ратаса - награда за беспринципность и предательство собственных избирателей и идеалов“

Во время электорального межсезонья в Европе произошло немало изменений в отдельных странах. Явно поправели правительства в Финляндии, Швеции, Нидерландах, Словакии и Бельгии (после этих выборов правительство ушло в отставку). Остались правоконсервативными строптивые лидеры в Венгрии. В Польше на выборах вроде бы пришла к власти более либеральная коалиция, но настроения в стране особо не изменились, разногласия с Брюсселем по-прежнему в полной мере подпитывают евроскептицизм граждан Речи Посполитой.