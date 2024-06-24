24.06.2024, 12:33
ЭКСПЕРИМЕНТ | Журналист переоблачился в вора: правда ли украсть велосипед в центре города проще простого?(6)
Журналист Eesti Ekspress решил проверить, насколько реально среди бела дня в многолюдном центре Таллинна распилить велосипедный замок и спокойно уехать на украденном велосипеде. Этот эксперимент веры в человечество ему не прибавил.
У одного моего знакомого украли пристегнутый на замок велосипед со двора. У другого — с улицы у дома. У третьего — из подвала многоквартирного дома. У четвертого — с велопарковки у школы. Данные полиции за последние несколько лет безжалостно свидетельствуют о том, что количество велосипедных краж — или, по крайней мере, количество людей, заявляющих о них, — за последние пять лет выросло более чем в два раза.
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