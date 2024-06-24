ЭКСПЕРИМЕНТ | Журналист переоблачился в вора: правда ли украсть велосипед в центре города проще простого?

У одного моего знакомого украли пристегнутый на замок велосипед со двора. У другого — с улицы у дома. У третьего — из подвала многоквартирного дома. У четвертого — с велопарковки у школы. Данные полиции за последние несколько лет безжалостно свидетельствуют о том, что количество велосипедных краж — или, по крайней мере, количество людей, заявляющих о них, — за последние пять лет выросло более чем в два раза.