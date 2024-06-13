13.06.2024, 15:17
Китайское - значит, будет дорогое? ЕС обложил китайские электромобили дополнительной пошлиной(3)
ФОТО: | EPA/Scanpix
Импортные китайские электромобили будут обложены дополнительной пошлиной в размере до 38,1%, сообщает Reuters со ссылкой на сделанное 12 июня Еврокомиссией заявление. Это поставит барьер перед более дешевыми моделями машин, которые становятся все популярнее в Европе, пишет RusDelfi.lv.
Доля китайских электромобилей на рынке стран ЕС выросла с 1% в 2019 году до 8%. Уже к 2025 году, по оценкам ЕК, китайские производители могут захватить 15%. Главное преимущество китайской продукции - цена: в среднем, их электромобили на 20% дешевле тех, что производятся в Европе.
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