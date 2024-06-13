Китайское - значит, будет дорогое? ЕС обложил китайские электромобили дополнительной пошлиной

Доля китайских электромобилей на рынке стран ЕС выросла с 1% в 2019 году до 8%. Уже к 2025 году, по оценкам ЕК, китайские производители могут захватить 15%. Главное преимущество китайской продукции - цена: в среднем, их электромобили на 20% дешевле тех, что производятся в Европе.