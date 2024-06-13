Завоевавший золото на ЧЕ по легкой атлетике Йоханнес Эрм получит внушительную сумму

Европейская легкоатлетическая ассоциация запустила новую систему вознаграждений на чемпионате Европы по легкой атлетике в Риме, согласно которой дисциплины разделены на пять групп, и спортсмен, показавший лучший результат в каждой группе, получает 50 000 евро как в мужском, так и в женском зачете.

Вместе с многоборьем в одну группу попали полумарафон, спортивная ходьба на 20 км и эстафеты 4х100 и 4х400 метров.

Согласно системе подсчета очков, принятой в легкоатлетической ассоциации, лучшим стал Йоханнес Эрм, набравший 8764 очка.

Ближайшей угрозой для Эрма была итальянская команда, которая выиграла эстафету 4х100 метров (37,82). Чтобы превзойти результат нашего многоборца, итальянцам нужно было преодолеть дистанцию за 37,76.

Эстонский олимпийский комитет (ЭОК) премирует спортсмена 15 000 евро. Его тренеру Хольгеру Пилю выплатят 5000 евро.

Эрм также будет переведен в категорию А в системе пособий ЭОК вместо прежней категории В, а это значит, что он будет получать ежемесячно 2500 евро (вместо прежних 1600) и надбавку за подготовку в размере 2200 евро (вместо прежних 1650), а тренер будет получать 1800 евро (вместо прежних 1400).

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