Беспилотники атаковали Владимирскую и Ярославскую области

Беспилотники самолетного типа в ночь на четверг, 13 июня, атаковали Владимирскую и Ярославскую области РФ, передает пресс-служба Минобороны России в Telegram.

„Дежурными средствами ПВО три БПЛА уничтожены над территорией Ярославской области и один БПЛА уничтожен над территорией Владимирской области“, - говорится в посте.

Со своей стороны губернатор Ярославской области Михаил Евраев уточнил, что дроны были уничтожены „на подлете к Ярославлю“. В результате атаки пострадавших не было, на месте падения беспилотников разрушений нет, следует также из его поста.

Глава Владимирской области Александр Авдеев к моменту публикации не сообщал в своем Telegram-канале об атаке.

Атака дронов на НПЗ в Ярославле

Об уничтожении трех беспилотников над Ярославской области Минобороны РФ сообщало также 31 марта. В конце января объектом атаки БПЛА стал нефтеперерабатывающий завод „Славнефть-ЯНОС“ в Ярославле. Как указал тогда Михаил Евраев, дрон был сбит системой радиоэлектронной борьбы.