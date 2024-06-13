Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине станут обязательными для всех стран НАТО

„Мы видели, что США потратили шесть месяцев на согласование дополнительной помощи Украине. Мы также видим, что некоторые обещания, данные союзниками, не были выполнены. Если мы превратим это из добровольного вклада в обязательства, поставки станут более надежными и масштабными“, — сказал Столтенберг.

Поставки оружия будут координировать структуры под руководством главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи.

По словам Столтенберга, союзники ежегодно предоставляют Украине военную поддержку на 40 миллиардов евро. Он заявил, что этот уровень необходимо поддерживать „столько, сколько потребуется“ для победы Украины.

Единственной страной, чья позиция по поддержке Украины отличается от большинства стран НАТО, остается Венгрия, заявившая, что она не будет принимать участия в усилиях альянса по долгосрочной помощи Украине. Премьер-министр страны Виктор Орбан на встрече со Столтенбергом заявил, что, несмотря на это, Венгрия не будет блокировать какие-либо решения НАТО „Мы договорились, что Венгрию не будут принуждать к участию в деятельности НАТО, связанной с войной в Украине“, — сказал после встречи Орбан.

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