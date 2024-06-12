Осторожно, штрафы! В Нарве начали жестко отслеживать парковку на заправках. Почему?

„Это странно, потому что мы годами парковали автомобили, спокойно шли покупать кофе или перекусить, и никаких штрафов не получали. А теперь нужно отнестись внимательно к установке парковочных часов и разрешенному времени!“, - предупреждают местные водители.

Что же произошло и почему началась „охота“ на забывших установить парковочные часы? И почему именно в Нарве?

Как объяснила RusDelfi директор Circle K по продажам в странах Балтии Пирет Каськ, именно в Нарве назрела определенная проблема, которая заставила применить к невнимательным водителям штрафные санкции.

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