12.06.2024, 19:22
Осторожно, штрафы! В Нарве начали жестко отслеживать парковку на заправках. Почему?(3)
ФОТО: | Erakogu
Несколько нарвских водителей сообщили о том, что, оставив свои автомобили на парковке Circle K в Нарве, получили неприятный сюрприз в виде штрафа.
„Это странно, потому что мы годами парковали автомобили, спокойно шли покупать кофе или перекусить, и никаких штрафов не получали. А теперь нужно отнестись внимательно к установке парковочных часов и разрешенному времени!“, - предупреждают местные водители.
Что же произошло и почему началась „охота“ на забывших установить парковочные часы? И почему именно в Нарве?
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