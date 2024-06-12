Рийгикогу одобрил закон об автоналоге. Isamaa и Центристы просят президента не провозглашать закон

Центристская партия считает, что прошедший в среду чтение в Рийгикогу законопроект об автоналоге противоречит конституции, в связи с чем намерена оспорить его принятие в Госсуде. По оценке центристов, законопроект противоречит конституции, так как не предусматривает никаких исключений для людей с инвалидностью, многодетных семей и малообеспеченных.

„Введение автоналога больнее всего ударит по многодетным семьям, сельским жителям и тем, чья повседневная жизнь зависит от автомобиля“, - пояснил Михаил Кылварт, добавив, что правительство вводит автоналог, когда налоговая нагрузка людей и так высокая, а их положение ухудшается.

„Введение налога на автомобили неприемлемо как с моральной, так и с юридической точки зрения“, - заявил председатель фракции Isamaa в Рийгикогу Хелир-Валдор Сеэдер.

„За последние несколько месяцев члены Isamaa со всей Эстонии собрали около 20 тысяч подписей под соответствующим обращением, в котором содержится просьба к президенту не провозглашать закон. Мы передадим эти подписи вместе с обращением, как только станет понятен график работы главы государства на ближайшие дни“, - сказал Сеэдер. Председатель фракции Isamaa также указал на правовые недостатки налога на автомобили.

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